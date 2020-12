"Tu asistente le ha dicho negro y tú lo has expulsado"

La Liga de Campeones sufrió el martes por la noche otro episodio para incluir en los libros de historia de la competición. Aunque esta vez ha sido una página que se verá tintada bajo la mancha del racismo. Rondaba el minuto 13 de partido entre el Paris Saint Germain y el Basksehir cuando tras una entrada del central del PSG Kimpembe sobre Gulbrandsen desató las iras en el banquillo de los turcos. Previamente, según informa L’Équipe, el cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu, ya les había advertido por las protestas.

En ese instante el árbitro Coltescu informó por el pinganillo a Ovidiu Alin Hategan, colegiado principal del encuentro, de ese alboroto en el banquillo visitante: "Ha sido el 'negro', ve y mira quién es. No es posible actuar de esta manera". Todo esto en rumano, pero coincidentemente negro' se dice negru'. Webó, con pasado en varios equipos de la Liga española y ahora asistente del cuerpo técnico del Estambul, le entiende y rápidamente se dirige hacia Coltescu recriminándole muy ofendido que haya utilizado ese término. "'Why do you say negro'?", ¿por qué dices negro?, le pide exaltado.

Tarjeta roja

Hategan sin miramientos muestra una cartulina roja para el camerunés y ante la presión de turcos y franceses empieza a dar explicaciones. “Entre nosotros hablamos en rumano”, explica el primer árbitro. A lo que Demba Ba, jugador del Basksehir, le responde “¿cuándo te refieres a un blanco, lo haces como el hombre blanco?”.

Neymar y Mbappé se unen a las conversaciones, y pese a que Hategan insiste en que Webó, expulsado, abandone el campo para que se reanude el partido, el joven francés interviene y se solidariza con el exjugador de Osasuna y Mallorca entre otros. “Si el cuarto árbitro ha dicho eso, se tiene que ir”, exige Mbappé.

Ya habiendo pasado casi diez minutos desde que se interrumpe el partido, el director deportivo del PSG, Leonardo, baja al césped del Parque de los Príncipes. El entrenador del Basksehir, Okan Buruk, también se mete en ese corrillo e incrédulo le comenta a Hategan que Webó “no ha dicho nada. Tu asistente le ha dicho 'negro', y tú le has expulsado”.

Las justificaciones del árbitro

Excusándose entre tanto enfado, Coltescu se justifica por haber usado ese término diciendo que “en Rumanía negro hace referencia al color de la piel, jugador negro, y nosotros hablamos en rumano”, comenta el colegiado.

Transcurridos algo más de diez minutos, Hategan suspende temporalmente el partido. El rumano explica a Leonardo que lo que ha pasado “es un caso especial” y que si ellos quieren —haciendo referencia a los turcos— continuarán más tarde.

Finalmente, y ante el "no" de tres jugadores visitantes a continuar bajo el arbitraje del cuarteto rumano, la UEFA se ve obligada a suspender el partido y posponerlo para este miércoels a partir de 18.55 horas con otros colegiados.