El UBE L'Illa-Grau sucumbe ante el todopoderoso CV Teruel

El UBE L’Illa-Grau se quedó con las ganas de frenar al CV Teruel y no pudo sorprender a los visitantes como ya hiciera la pasada temporada en el pabellón Ciutat Esportiva. El equipo que dirige Carlos Cavalli estuvo a merced de su oponente y, aunque en los compases iniciales hubo intercambio de pelotazos, el choque se resolvió a favor de los visitantes por 0-3 (19-25, 17-25 y 21-25).

Los dos primeros sets fueron por completo de los turolenses. Gracias a su mayor experiencia y el potencial de sus jugadores, el Teruel no dio opción a los de la capital de la Plana. Así no es de extrañar que los de Cavalli, pese a intentar mejorar en su juego por momentos, no pudieron acercarse a su rival en el marcador y el partido se pudo cuesta arriba.

Parecía que estaba todo resuelto, pero en el tercer set se vio una imagen muy diferente del UBE L’Illa-Grau, jugando con mucha más confianza y solidez, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Incluso los locales se pusieron por delante en el tanteador y pusieron en más aprietos que en los dos primeros sets a los turolenses, que habían hecho rotaciones para dar minutos a los menos habituales.

A su técnico, Miguel Rivera, no le gustó lo visto y optó de nuevo por dar entrada a los titulares y fueron estos los que acabaron sentenciando el choque.

FICHA TÉCNICA:

UBE L’Illa-Grau: Daniel Herrera, Óscar Prades, Carlos dos Santos, José Luis Linares, Nacho Espelt, Jefferson Rivera y Álvaro Mateu (líbero). También jugaron: Emilio Ferrández, Agustí Giménez, Tomás Steeman, Diego Ferrar y Paco Barranco.

CV Teruel: César Martín, Jordi Ramón, Pablo Bugallo, Filip Gavenda, Víctor Rodríguez, Manuel Parres y Aaron Gámiz (líbero). También jugaron Milan Jovanovic y Mariano Vildosola.

Resultado: 0-3 (19-25, 17-25 y 21-25).

Árbitros: Ángel Romero y Alejandro Sanabria.

Pabellón: Ciutat Esportiva. Partido disputado a puerta cerrada por la pandemia mundial del coronavirus.