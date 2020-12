Unai Emery: «La sensación es de una pequeña frustración»

Un sabor agridulce. Ese fue el resumen del empate a cero que sumó el Villarreal ayer ante el Elche en La Cerámica. Así lo reconoció el entrenador del Submarino, Unai Emery, quien dijo que el «punto será bueno si se gana el siguiente partido».

Respecto a la racha de tres empates consecutivos por la que atraviesa el Villarreal, el preparador vasco comentó que «no me preocupa, pero tampoco me satisface. Los empates son buenos si vienen con una victoria después, cuando encadenas muchos empates aparecen las dudas porque no llegan las victorias. Pero las sensaciones son buenas, somos un equipo regular que está sumando en casi todas las jornadas», apuntó.

En cuanto a la solidez que está mostrando el conjunto groguet (su única derrota en liga fue en la jornada 3 ante el Barcelona), Emery expresó que «el equipo se siente fuerte en defensa con la solvencia de Pau, Albiol, Iborra... es muy positivo que no concedamos apenas ocasiones a los rivales, pero hay que trabajar para mejorar en partidos cerrados como este en el que necesitamos más en ataque».

En cuanto al muro defensivo que instauró el Elche, el técnico de Hondarribia aseguró que «han creado un sistema defensivo muy fuerte con línea de cuatro, con dos carrileros por delante que llegaban a formar una defensa de seis cuando atacábamos. El partido se jugaba en su campo, pero sin oportunidad de llegar a generar ocasiones. En la primera parte no hemos generado nada y en la segunda intentamos abrir más el campo y encontrar la portería rival y lo hemos hecho más pero sin llegar a ser suficiente. Sí que hemos tenido más llegadas en córners y centros pero la sensación es de pequeña frustración», añadió.

Contento con Kubo

Uno de los revulsivos que agitaron el encuentro fue Take Kubo. El nipón partió desde la derecha y desde ahí generó varias ocasiones de peligro en los minutos que estuvo sobre el césped, llegando a tener la oportunidad más clara para su equipo en un disparo desde dentro del área que salvó un inspirado Edgar Badía. Para Emery, la entrada de Kubo fue positiva para el equipo: «Nos ha dado buenas jugadas de combinación en tres cuartos de campo. El rival no nos dejaba ningún hueco y Take ha encontrado la manera de desequilibrar, creemos que es un jugador que está mejorando y que puede llegar a ser importante, confío en él. Es un chico muy joven que necesita un proceso», valoró.

Por último, reconoció que Paco Alcácer sufrió una lesión muscular y habrá que esperar para saber cuánto tiempo de baja estará: «Paco se notó rápidamente el pinchazo y nos pidió el cambio, ahora habrá que trabajar para recuperarle».