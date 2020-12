Unai Emery quita presión al Villarreal... ¿sabes por qué?

No quiere salirse ni un ápice de su guión preestablecido. Así es Unai Emery. Bajo un enorme respeto a su rival, el entrenador del Villarreal quiere que su equipo continúe con la línea de cohesión y crecimiento que lleva experimentando desde el inicio de temporada. Eso sí, tras tres empates seguidos en LaLiga, el míster del conjunto amarillo espera reencontrarse con la victoria ante el Real Betis en el duelo de mañana en el Benito Villamarín (16.15 horas), pese a reconocer que «no nos obsesiona ganar».

El preparador del Submarino explicó ayer que los verdiblancos pueden ser «un equipo muy complicado» si muestran su «versión buena», en referencia al rendimiento variable que han ofrecido los sevillanos esta temporada.

Emery cree que el Betis llega al partido con «opciones de crecer y de meterse cerca de las plazas de arriba», lo que considera que les da la opción de cambiar esa dinámica. «Sabemos que son un equipo con peligro arriba y que le gusta el juego de ataque, a lo que está sumando que mejora en la parcela defensiva», analizó el míster.



SEGUIR MEJORANDO / El entrenador del Submarino explicó que mientras que ante el Elche se vio a un equipo muy defensivo que les respetó mucho y logró un buen resultado, en el caso del Betis habrá un rival que «va a querer él balón e imponer su calidad, que la tiene y mucha». «Nosotros queremos seguir firmes en el camino, mantener una seguridad y una fiabilidad y en ese camino encontrar la victoria. No es una obsesión encontrar la victoria, esa llegará si seguimos siendo competitivos y en esta línea», argumentó.



ELOGIOS AL RIVAL / Sobre su rival de mañana, Emery elogió tanto al Betis como a Manuel Pellegrini. «Es un buen equipo, con un técnico con mucha experiencia y jugadores que si tienen un buen día te lo ponen muy complicado, estando bien ellos son muy peligrosos. Con una versión del Betis buena le tenemos mucho respeto al rival, por lo que tendremos que mostrar nuestra mejor cara», añadió.

Incluso recalcó que «tras comenzar de forma irregular, ahora están octavos y analizando sus mejores opciones, con partidos como Pamplona, Elche o con el Madrid, esas son las versiones buenas y esa es la que ellos buscarán».



EL PARTIDO ANTE EL QARABAG / Respecto a no haber jugado el pasado jueves en competición europea por los caso de covid-19 ante el Qarabag, el técnico vasco cree que no fue bueno, ya que podía haber dado minutos a los no habituales y «no ha dado más opciones de trabajar mejor de cara al domingo».

«Hubiera sido mejor jugar. Esta es una competición muy exigente ya que los grandes equipos la quieren jugar y ganarla, por esa seriedad queríamos cerrar el grupo en el campo. Ahora se descontextualiza el partido y es una decisión de UEFA y de la televisión, veremos que se decide», concluyó.