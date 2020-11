El único jugador con una canción 'garratrapera' en su nombre juega en el Villarreal

A buen seguro los lectores podrán tararear la canción de Andrés Calamaro “Maradona no es una persona cualquiera”. En clave Villarreal, en el 2015 Bruno Soriano también tuvo su propio rap, interpretado por Alfons El Blüe, pero ninguno de los futbolistas élite puede presumir de contar con tema ‘garratrapero’ dedicado como Fer Niño, jugador que ya ha debutado con el primer equipo del Submarino y que renovó la pasada semana hasta el 2024.

A sus 21 años recién cumplidos, ‘El Freskito’ ya ha compuesto siete canciones. La última, la que ha dedicado a su amigo Fer (vídeo inferior). “Tengo un tema dedicado a mi peluquero, otro de amor a una guerrera china… y un día en la playa Fernando me dijo que por qué no le hacía una a él, así que me puse a ello. Fue cuestión de tres días. La letra vino sola”, recuerda el joven artista.

A la hora de hablar de su prometedor amigo, Álvaro le define de la siguiente forma: “Aún me acuerdo de cuando vino a Rota desde Mallorca porque su padre, Fernando Niño, jugaba allí. Vino a mi colegio y como era tan bueno, aunque tuviera un año menos, para pararle ya teníamos que hacerlo a base de patadas. El suelo era de chinas y acaba siempre con las rodillas con sangre”. El actual jugador ‘groguet’ afirma que no le ha importado tener que hacer 15 horas en autobús para verle jugar desde Rota hasta Vila-real: “No ha cambiado nada; sigue siendo el mismo. Es muy humilde y si te puede echar una mano, te la echa. Además es agradecido, alegre, educado y siempre está de cachondeo”. A la hora de defenirle como jugador afirma que “tiene mucha proyección, trabaja en silencio y habla en el campo, que es donde debe hacerlo. No está por redes todo el día mareando y luciéndose como otros. Espera su momento, que llegará seguro”.

Afirma también el joven artista que Fer Niño “es muy feliz en el Villarreal. Sabe que es un club que se lo ha dado todo. Cuando se lesionó hace unos tres años, otro club le hubiera podido dar puerta, pero allí le ayudaron en todo. Él esas cosas no las olvida. Ve al Villarreal como su casa y quiere triunfar allí”. ‘El Freskito’ bromea además con que “cuando marque en el Estadio de la Cerámica pongan el tema que le he dedicado por megafonía”.

¿Y por qué define su estilo musical como garratrapero? El propio Álvaro lo explica de la siguiente manera: “Mi grupo favorito es Los Delinqüentes y su símbolo, la garrapata. Como yo interpreto un estilo más trap, con ‘indie’ o rumba, pues me he bautizado como garratrapero”. El cantante, que estudia además diseño gráfico en una universidad de Sevilla, confía en seguir su andadura musical compaginándola con sus estudios. Destaca por último Álvaro que en este último tema dedicado a Fer Niño ha contado con la colaboración de Jaime Muñoz Marcelo, mientras que su hermano Nicolás Moreno de la Santa es quien ha realizado el videoclip.