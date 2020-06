La universidad del pádel, en el Club 79

¿Quieres jugar al pádel con los amigos y aún no has cogido una pala? No es problema, porque durante todo el verano en el Club de Pádel 79 se pueden recibir clases, tanto particulares como en grupos reducidos, de todos los niveles (desde iniciación hasta competición). Por tanto, cualquier persona sea cual sea su edad o nivel puede disfrutar este verano aprendiendo y practicando pádel de la mano de los mejores profesionales. Si necesitas, más información para formalizar tus inscripciones, lo puedes hacer en las oficinas de Tenis Drive Academy, llamando a los telefónos 964228321 y 685110509 o por correo electrónico a la siguiente dirección: tdcastellon@hotmail.com. Una vez finalizada la temporada estival, el club continuará en funcionamiento todo el año, aunque con un horario más reducido en esta instalación, en la que además se celebran eventos de todo tipo, torneos/jornadas para empresas y competiciones de todas las categorías.