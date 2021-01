Uruguay defiende el "gracias negrito" de Cavani y acusa de "racistas" a los ingleses

La Asociación de Futbolistas de Uruguay (AFU) calificó este lunes de "discriminatorio y racista" el trato de la Federación inglesa (FA) al delantero Edinson Cavani, quien fue sancionado días atrás con 100.000 libras y tres partidos por un comentario en redes sociales considerado "insultante".

En un comunicado fechado en Montevideo el 3 de enero y difundido este lunes, los integrantes del colectivo califican lo sucedido con el delantero del Manchester United de "acto discriminatorio contra la cultura y forma de vida de los uruguayos".

"La sanción revela una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva, por más equivocada que sea", continúa el texto.

Los futbolistas uruguayos defienden que su compatriota "no ha cometido nunca un solo acto que pueda ser interpretado como racista" y que su comentario "gracias, negrito" -publicado en Instagram- es "una expresión habitual" en el país suramericano "para referirse cariñosamente a un ser querido, a un estimado amigo".

El texto, que pide la suspensión de la sanción impuesta a Cavani y la restauración de "su buen nombre y su honor, injustamente mancillado", acusa a la FA de "una total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, respetuosa con la pluralidad" y de equivocarse "desde la aplicación unilateral y rígida de sus reglas antirracistas" que, en este caso, "no son aplicables".

"No se ha condenado a una persona, sino que se ha condenado nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Eso sí es discriminatorio y racista", agrega. También la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) alaba, en un comunicado difundido posteriormente, "al ser humano" que es Cavani, del que, dice, "es una persona de intachable moral y ética, un ser de temple sereno y sensibilidad solidaria".

"En nuestro español, que difiere mucho del castellano hablado en otras regiones del mundo, los apodos negro/a o negrito/a se utilizan asiduamente como expresión de amistad, afecto, cercanía y confianza, y de ningún modo refieren despectiva o discriminatoriamente a la raza o color de piel de quien es aludido", argumenta la AUF.

Diego Godin and Luis Suarez have joined forces to condemn the FA ban handed to Edinson Cavani while also branding England's governing body "ignorant" and "racist." https://t.co/8FPfpFQR3s