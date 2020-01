De las vacas al Camp Nou

No tenía ni idea. Ni siquiera pensaba que el Barça pudiera manejar realmente su nombre para suceder a Ernesto Valverde. Se veía en la lista de candidatos, pero no podía intuir que Josep Maria Bartomeu, el presidente azulgrana, apostara finalmente por Quique Setién, «un técnico que no tiene curricúlum extenso ni que tampoco ha ganado títulos, pero sí tiene una filosofía y mis equipos siempre juegan bien», como él mismo declaró. «Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí», dijo el técnico cántabro. «Soy una persona bastante emotiva. Ayer estaba paseando con las vacas en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Barça entrenando a los mejores jugadores del mundo», confesó.

LE CAMBIA LA VIDA / En apenas unas horas la vida de Quique Setién sufrió un cambio radical: «Todo ha sido muy precipitado, mucho. Ayer me paseaba por mi casa, hoy estoy aquí». Del paro a dirigir el Barça. «Es un equipo enorme, que jamás podré mejorar. Esto es lo máximo», comentó entusiasmado, teniendo, eso sí, unas elegantes palabras de agradecimiento hacia Valverde. «Intentaré hablar con Ernesto. Le quiero agradecer las cosas. Me deja a un equipo que está primero en la Liga y que ha hecho muchas cosas bien», apuntó el técnico.

«Siempre piensas cuando estás sin trabajo en que te va a llegar una oportunidad de un equipo en dificultades, que está viviendo una racha negativa. Pero él nos deja al equipo bien. No es normal que te dejen un equipo que está primero», insistió Setién, recordando que él es «una persona de convicciones». «Es difícil sacarme de la cabeza las cosas en las que estoy convencido. Todos saben cómo juegan mis equipos. Moriré con ello», advirtió. «Solo garantizo jugar bien», recalcó.

Setién reveló cómo fue su primer día en Can Barça: «No solo se lo he dicho a Messi sino a otros jugadores. He disfrutado muchísimo estos 12 ó 14 años viendo delante de la televisión a este equipo. Ahora, todavía no soy consciente de lo que esto significa. De sentarme y ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo y a sus compañeros».

Luego precisó que esa relación de «admiración» hacia los futbolistas cambiará. «Messi es Messi, Busquets es Busquets, Piqué es Piqué. Mi admiración es la que es, pero cada uno debe estar en su sitio. Verán como soy. Soy una persona sincera, directa, no me ando con las ramas», argumentó.

A nivel táctico, Setién cambiará cosas. «Valoraremos algún cambio del 4-3-3 o del 4-4-2 que se ha usado últimamente. La filosofía no cambia, el dibujo, sí», dijo el entrenador del Barcelona, asumiendo que fue una verdadera «sorpresa» que Bartomeu eligiera su nombre por delante de otros. «Jamás lo pensaba realmente, y lo digo con toda sinceridad. No pensaba que el Barcelona se iba a decidir por mí», concluyó.