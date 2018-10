El Valencia se la juega en Old Trafford

La segunda jornada de la Champions arranca hoy con dos equipos españoles en liza, el Valencia y el Real Madrid. La jornada se presenta más trascendental para los de Mestalla, obligados a no salir de vacío de Old Trafford (21.00 horas) para no descolgarse en el grupo, tras la derrota en la primera jornada en casa ante la Juventus. Los de Marcelino esperan aprovechar el mal momento del Manchester United, irregular en la Premier y eliminado de la Copa de la Liga a manos de un equipo de la Championship, el Derby County. El Valencia ha viajado a Inglaterra con 21 futbolistas, entre los que no se encuentran Ferran Torres, enfermo, ni Santi Mina, que está lesionado.

Más relajado afronta el Real Madrid su compromiso en Moscú ante el CSKA (21.00 horas), aunque la plaga de bajas entre los teóricos titulares obligará a Lopetegui a echar mano de su segunda unidad en Luzhniki. Sergio Ramos, Marcelo, Isco y Gareth Bale no están disponibles en un equipo que ha acusado en sus últimas apariciones una alarmante falta de gol. El Madrid se quedó a cero ante el Sevilla y el Atlético.