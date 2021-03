Valencia-Villarreal: un derbi de alta tensión

El derbi por la hegemonía del fútbol de la Comunitat Valenciana llega envuelto de mucha tensión. No corren buenos tiempos para el Villarreal y mucho menos para el Valencia. Ambos afrontarán el choque de este próximo viernes en Mestalla (21.00 horas, Movistar+) con la imperiosa necesidad de lograr una victoria que serviría para romper sus malas dinámicas y, de paso, dejar mucho más tocado su cabe a su archienemigo regional.

Ni Unai Emery ni Javi Gracia duermen tranquilos las últimas jornadas, ya que sus equipos no terminar de enderezar el rumbo y de salir de un bache que cada vez es más preocupante.

Eso sí, mientras que el inquilino del banquillo del Submarino tiene toda la confianza del consejo que preside Fernando Roig, ya que además el equipo está clasificado para octavos de final de la Europa League, el técnico navarro del Valencia podría tener las horas contadas en el club de Mestalla en caso de derrota. Y eso que, el propio Gracia presentó su dimisión a las primera de cambio, una vez vio como Lim no le traía refuerzos, la cual fue denegada.

Con esas premisas se llega a un encuentro en el que los groguets deben sumar de tres para romper su mala racha liguera, que se prolonga en siete jornadas sin conocer la victoria. Mestalla debe ser el punto de partida para la reacción.



MALA RECHA EN LALIGA

Los de Emery, siete jornadas sin ganar

La trayectoria del Villarreal estaba siendo brillante tanto en Liga, como en Copa del Rey y en la Europa League. El KO copero en cuartos de final en el último minuto de la prórroga ante el Levante minó la moral amarilla. De hecho, en estos momentos solo en el torneo continental presenta fiabilidad de equipo poderoso el Submarino, clasificado con solvencia para los octavos de final, donde le espera el histórico Dinamo de Kiev.

Ahora bien, el 2021 en LaLiga está siendo ciertamente decepcionante. El Villarreal no gana desde el 8 de enero, con una goleada implacable al Celta en Balaídos (0-4). Desde aquel momento, los de Emery acumulan 7 partidos sin ganar: 5 empates y 2 derrotas.

Curiosamente, hasta la fecha los empates valían, porque el equipo lo compensaba con victorias. Pero las últimas semanas dichos triunfos no han llegado, por lo que en Mestalla, sí o sí, no vale otra cosa que no sea ganar.



EUROPA EN PELIGRO

Del 4º al 7º puesto en poco más de un mes

Dicha mala dinámica se ha traducido en que el clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada corre peligro. En poco más de un mes, el Submarino ha pasado de la 4ª plaza, es decir, de la zona de Liga de Campeones, a estar 7º, es decir, fuera de la Europa League y que daría acceso a la nueva Conference Laegue --tercera competición continental-- en caso de que Barcelona o Sevilla ganaran la Copa del Rey.



LA ENFERMERÍA AMARILLA

Recuperar a Alcácer y Peña es el objetivo

Emery lo tiene claro. Objetivo: recuperar a Paco Alcácer y Rubén peña para el derbi. El técnico del conjunto amarillo está pendiente de la evolución tanto del delantero como del lateral derecho, aunque se espera poder contar con ambos jugadores, que apuran la recuperación de sus lesiones.

En el caso de Paco Alcácer, el delantero no pudo jugar frente al Atlético de Madrid por unas molestias musculares, de las que en un principio se espera esté en condiciones para este viernes, mientras que del lateral Rubén Peña, también se confía en que pueda dejar atrás las molestias de tobillo que le han impedido jugar en los últimos encuentros de Liga y Europa.



UN RIVAL HERIDO

Javi Gracia está más cuestionado que nunca

Y en el bando valencianista las aguas tampoco bajan calmadas. La trayectoria del Valencia es pésima para un club de su caché y potencial. De hecho, los de Javi Gracia son 13º a solo 5 puntos de los puestos de descenso.

Ello es debido a una paupérrima racha en la que los che solo han sumado 3 victorias de los últimos 16 partidos. Es por ello que el técnico navarro Javi Gracia está más cuestionado que nunca y una derrota ante el Submarino en el derbi podría costarle el puesto.