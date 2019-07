Valverde, campeón de España por tercera vez en casa

A Alejandro Valverde no se le agota la mecha. Pocos días después de anunciar su renovación con el Movistar por dos temporadas más (con lo que estará en activo por los menos hasta los 41 años), el vigente campeón del mundo se ha proclamado por tercera vez campeón de España. Y lo ha hecho en su casa, en Murcia, ante una afición que ha disfrutado de un espectacular esprint entre dos de los suyos: 'el Bala' y Luis León Sánchez (Astana).

Valverde, que ya ganó el 'maillot' rojigualda en el 2008 en Talavera de la Reina y en el 2015 en Cáceres, demostró que su victoria hace una semana en el Ruta de Occitania en su regreso 53 días después de bajarse de la bici en Lieja por las secuelas de una lesión no fue casualidad. El campeón del mundo, luciendo una delgadez extrema a una semana del Tour, estuvo atento en el momento decisivo de la prueba.

JESÚS HERRADA ROMPE LA CARRERA



Jesús Herrada atacó con mucha fuerza en el último ascenso a la Fuensanta (con rampas de hasta el 15%), pero los dos murcianos le atraparon antes de inciar el descenso. Después soltaron al conquense en el llano y se acabaron jugando la victoria en un duelo local. El de Las Lumbreras batió al esprint al de Mula. Herrada entró a 16 segundos y completó el podio.

"Tenía que rematar el trabajazo del equipo", celebró Valverde, feliz por llegar "con muy buenas sensaciones" al Tour de Francia, que empieza el sábado. El campeón del mundo tiró de veteranía y negó los relevos en los últimos kilómetros a su paisano (que a sus 34 años tampoco es un juenil), y le deseó suerte para futuras citas. "Luis León es amigo mío y me duele dejarle sin este maillot de campeón de España, pero será el año que viene. Ya le he dicho que no le iba a dar relevos. No se pueden dejar pasar estas oportunidades".