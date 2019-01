Valverde: "En el fútbol, te pasas una semana sin ganar y ponen precio a tu cabeza"

La misma cara de siempre, idéntico semblante al del año pasado, para Ernesto Valverde seguimos en el mismo año, en la misma temporada, claro, la 2018-19 en la que todo el mundo le exige más que el doblete del pasado año, por supuesto, y hasta que juegue como los ángeles. Y, sobre todo, que decida cuanto antes su futuro, pues sus palabras en la entrevista navideña con Barça TV sembró, dicen, de dudas al mundo culé cuando el ‘Txingurri’ no dijo otra cosa que hay tiempo, que tiene contrato y que el fútbol es muy cambiante, pues todo depende de los resultados.

Y, claro, en la previa del Getafe-Barça (“un partido durísimo, ideal para empezar el año pues nos mantendrá muy atentos, ya que es un rival peligrosísimo que aspira a Europa”), le pidieron que matizara sus palabras sobre su posible continuidad, pues todos queremos saber más. Lo queremos saber todo. Y Valverde volvió a ser cauto, preciso y muy, muy, lógico, sensato, sereno y profesional: “Tengo contrato con el Barça. Sí, cierto, de dos años más un tercero opcional. Y ni siquiera estamos en el ecuador de la segunda temporada, así que ya nos emplazaremos más adelante para hablar de mi continuidad pero hay, como siempre, porque siempre la ha habido, muy buena sintonía por las dos partes”. ¿Entendido?, no, no del todo. Hubo repreguntas.

LAS COSAS DEL FÚTBOL

Y Valverde abrió aún más la explicación a algo, curiosamente, que ya insinuó, o dijo, en la entrevista televisada: “Vosotros ya sabéis cómo van las cosas en el fútbol, no solo aquí. Ya sabéis como es la vida de los entrenadores. Si la cosa va bien, todo el mundo está contento y, cuando te pasas una semana sin ganar, como nos ha pasado a nosotros, ponen precio a tu cabeza y eso es así. Veremos, pero, en principio, tengo contrato con el club y muy buena sintonía. Hablaremos más adelante”.

Lo cierto es que Valverde de lo que quería hablar era del choque de mañana, en Getafe, un campo donde el año pasado le costó muchísimo ganar (1-2, con remontada de Paulinho y Denis Suárez, que entraron en la segunda parte, y lesión de Dembélé) y 0-0 en el Camp Nou. El Getafe solo lleva encajados cuatro goles en su campo en esta Liga. “El Getafe es un buen rival para empezar el 2019, porque nos va a mantener con los ojos abiertos, nos exigirá mucho y eso lo sabemos por la experiencia del pasado año. Recordamos lo que nos costó ganar allí”, señaló Valverde.

PARTIDO, MUY, MUY, DIFÍCIL

Valverde elogió al Getafe de José Bordalás, que aspira a los puestos europeos. “Es un equipo duro, fuerte, que te aprieta mucho y bien, que te lanza la presión arriba con intensidad y convencimiento. No será nada fácil”. El ‘Txingurri’ considera que será un rival muy incómodo “porque te pelea todos los balones, especialmente los divididos, y que juega para que tú no estés cómodo ni puedas hacer tu fútbol”.

Valverde no cree otra manera de ganar el partido que desde el estilo del Barça. “Tenemos que ser nosotros y tratar de sobreponernos a la idea que ellos tienen de hacerte complicado el partido. Venimos de un parón, pero corto y los jugadores están entrenándose muy bien y con ganas”. La clave, para el ‘mister’ culé, es no salirte del partido, vivirlo con la intensidad que exige el rival, que no nos va a permitir alegrías en nuestro juego interior. Es un buen rival para empezar, insisto, pues nos obligará mucho”.

Se le preguntó sobre si seguía pensando, tal y como expresó, hace siete jornadas, tras el 5-1 del Camp Nou al Real Madrid, que el conjunto blanco sigue siendo un candidato firme al título pese a estar, siete partidos después, a siete puntos del líder. “Sigo pensándolo, por supuesto, pues quedan aún 21 jornadas y las distancias, para mí, no son tan grandes, dos partidos y medio es poca diferencia”.

MURILLO, EN LA CONVOCATORIA

Valverde no sabe qué decir cuando le preguntas si prefiere una Liga con dos candidatos, un pulso con otro equipo, o una pelea con varios implicados. “No sé, no lo tengo claro, pero es evidente que este año la cosa está complicada pues hay muchos, y buenos, equipo peleando por ganarla. Yo no lo tengo claro, aunque si nosotros seguimos arriba no me importa cuantos aspiren a ganar el título. Desde luego sé que unos dirán que esto ocurre porque los de arriba flojean, pero yo creo que el campeonato es muy fuerte, los equipos cada día se preparan y juegan mejor y, sí, todo el mundo ha progresado mucho, mucho”.

La convocatoria para el partido de mañana (20.45 horas) está liderada, cómo no, por Ter Stegen y en ella está, por vez primera, la nueva incorporación en el centro de la defensa, el colombiano Murillo, que completará la presencia de Piqué y Lenget en esa lista, donde entran con el alta médica Malcom y Sergi Roberto y de la que salta, por decisión técnica, Munir, que se une a las bajas de Umtiti, Vermaelen, Rafinha y Samper. Los convocados son Ter Stegen, Cillensen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Murillo, Alba, Sergi Roberto, Aleñá y Arturo Vidal.