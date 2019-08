Valverde incluye sorpresas en la primera lista del vigente campeón

No voy a arriesgar con ningún jugador, y menos con Leo». Ernesto Valverde pronunció esas palabras antes del último entrenamiento del conjunto azulgrana previo al partido que abrirá la Liga 21019/2020, esta noche (21.00 horas) en San Mamés y con el Athletic como incómodo rival para el vigente campeón. Messi, que no había participado con el grupo salvo en la primera sesión tras las vacaciones, en la que se lesionó, tampoco se incorporó ayer al grupo y el entrenador no le incluyó en la primera lista de convocados de la temporada.

Valverde reclutó a 19 jugadores y las sorpresas no faltaron. Entre ellos estaban Philippe Coutinho y Rafinha, con el cartel de transferibles colgado de manera visible y cuyo futuro parece estar lejos del Barça. Seguramente porque el entrenador no quiso precipitar la entrada de Arturo Vidal, uno de los últimos en volver, ni la de Arthur, cuyo estado físico creó problemas al futbolista brasileño la pasada campaña.

Aunque tenía jugadores del primer equipo de sobras, Valverde se acordó de Carles Pérez, el extremo de filial, por su condición de delantero. Por delante, sin embargo, tiene a Dembélé, Luis Suárez y Griezmann, más Coutinho, que pueden impedir su participación. Iñaki Peña ocupa la plaza del portero Neto, operado el sábado de la mano. Además de Arthur, Messi y Neto, quedaron fuera los defensas Wagué y Todibo.

Con esos mimbres quiere arrancar Valverde la Liga de la mejor manera posible. El reto está claro. «El objetivo del Barça es conquistar la tercera Liga consecutiva», asegura Valverde, «lo que no ha sucedido muchas veces en este club», apuntó el técnico antes de rendir visita a un escenario que conoce bien, «un estadio que está marcado como uno de los más complicados de la Liga». El Athletic espera hacer buenas las palabras de su exentrenador, a pesar de que el primer partido oficial llega con la ausencia obligada de varios jugadores importantes. Iñigo Martínez, Córdoba e Ibai Gómez no se recuperaron de sus respectivos problemas físicos y se quedaron fuera de la lista de 19 convocados de Garitano.

LA REIVINDICACIÓN / Valverde inicia su tercera campaña y tiene motivos para reivindicar la labor desempeñada en el banquillo del Camp Nou pese a que la comienza con los rescoldos de dos sonoras eliminaciones europeas (Roma y Liverpool) y la pérdida de la Copa ante el Valencia en el partido de despedida de la temporada anterior. «Firmaría llegar al 1 de mayo como la pasada temporada, pudiendo ganar cuatro títulos. Lo firmaría cualquiera», proclamó ayer. Mientras hablaba, recordó que ese 1 de mayo el Barça ya tenía dos títulos en el zurrón (la Supercopa de España y la Liga) y estaba en disposición de conquistar otros dos.

El Athletic y el Barcelona alzan hoy el telón de la nueva Liga Santander, que sigue sin despejar algunas de las dudas de última hora como el posible regreso del brasileño Neymar a la entidad azulgrana, o el futuro de jugadores importantes como el valencianista Rodrigo o los madridistas Gareth Bale y James.