Valverde: 'La Copa nos da mucho y genera ilusión'

Es evidente que Ernesto Valverde se prepara, y muy a fondo, las conferencias de prensa. Tras las palabras de Jordi Mestre este mediodía, asegurando la buena sintonía entre ambas partes, sabía que el tema de su continuidad volvería a aparecer en la sala de prensa. Así como la posibilidad de que Munir deje el Barça ya mismo. O que hayan rotaciones en el partido de mañana, en Valencia, ante el Levante, de la Copa del Rey.

Y para todo ello tuvo respuestas firmes, seguras y esperadas. Pero el mensaje de hoy era claro y sin rodeos: "Queremos ganar la Copa del Rey, porque es una competición que te da mucho, que ilusiona mucho y que siempre apetece a la afición azulgrana. La Copa nos da mucho y, aunque haremos algunos cambios, no vamos a renunciar a nada. Si queremos seguir adelante, y queremos!, mañana debemos ganar", señaló el 'Txingurri'.

SIN NOTICIAS DE RENOVACIÓN

Respecto a su continuidad, Valverde insistió en que es un tema recurrente cuando hay tantos días sin fútbol, cuando se tropieza varias veces seguidas y cuando no hay asuntos de los que hablar. "Pero todo sigue igual y, cuando tengamos noticias, se os comunicara. A mí lo que me interesa es tener un punto de tranquilidad, el que te dan las victorias para poder tapar los baches que tengamos y enfilar, con garantías de éxito, la parte final de la temporada, pues quisiera recordar que aún no hemos llegado ni al ecuador de la campaña".

Es evidente que el relevo de Fran Sánchez por Lluís Cortés en el equipo femenino, demuestra que el club piensa en los títulos y victorias que, por proyecto, por inversión y categoría de la plantilla, ha de tener el Barça y, por tanto, es lógico que la teoría expuesta, en Navidad, por Valverde en el sentido de que todo puede ocurrir pues hay que redondear el buen trabajo con títulos es importante a la hora de sentarse a confirmar el tercer año (ya firmado, pero pendiente de las dos partes) al frente de la plantilla profesional del Barça.

Respecto a Munir e, incluso, Denis Suárez, Valverde lo tiene muy claro. Si alguno de ellos no quiere seguir en el Barça, el club les abrirá las puertas. "Munir ya ha tomado una decisión, se irá y el club ha tomado la suya: sería preferible que se vaya ya!, en este mercado de invierno", señaló Valverde, que aseguró que no volvería a jugar con el Barça. "Yo no hablo de intermediarios, no hablo de las decisiones que tomamos, solo digo que Munir ha tomado su decisión, pues libertad tiene para ello y nosotros, la nuestra".

DESCANSARÁ MESSI? Y SUÁREZ?

Respecto a la posibilidad de que jugadores como Messi o Suárez ni siquiera viajen a Valencia, Valverde dijo que era más que posible. Como también dio a entender que, después de vivir un poco despistado los primeros días "pues le costó coger nuestro estilo de juego", Murillo está ya listo para poder ser titular. En ese sentido, el 'Txingurri' elogió la situación de sus jugadores y dijo que todos habían regresado de sus vacaciones muy animados y en muy buena forma física. "Lo que hace falta es que juguemos todos los partidos que podemos jugar en enero, pues eso significaría que vamos pasando eliminatoris coperas y eso es muy bueno para todos".

Y, finalmente, aunque empezó por ese tema, aseguró que para ganar mañana en Valencia, el Barça tendrá que jugar a tope pues, aunque ganaron fácil en Liga no hace mucho, "lo cierto es que en ese estadio o juegas bien, o te entregas a tope, o no ganas. Y nosotros queremos ganar, por supuesto". El técnico culé admitió que eran claros favoritos, pero eso no quiere decir que ganen comodamente. "Ellos tienen gran facilidad para marcar, también para encajar, y nosotros estamos en un buen momento, así que será una eliminatoria incierta".