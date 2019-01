Valverde: 'No creo que deba disculparme por decir que el gol de Suárez es legal'

Ernesto Valverde, entrenador del Barça, continúa considerando, pese a la polémica que sigue rodeando el gol de Luis Suárez al Leganés y su contacto con el meta Cuéllar, que es un gol legal y, además, cree que no tiene "por qué disculparme por decir que es gol, no sé si como un piano de grande, pero es gol perfectamente legal. Otra cosa es que a otros les siga interesante hacer ruido con esa jugada, que lo entiendo porque así es el fútbol.

El entrenador azulgrana reconoció que cuando vas a las conferencias de prensa posteriores a los partidos, vas sin haber visto las imágenes y, por tanto, la idea que tienes es la de defender lo que hace mi equipo. Y, en ese sentido y tras ver las últimas imágenes, que no se vieron la noche del partido del Camp Nou, Valverde reconoce que hay un contacto de la bota de Luis con Cuéllar, el portero, pero posterior a golpear el balón, que está suelto. Y para mi, insisto, sigue siendo gol legal. No creo que deba disculparme por decir que es gol legal. Cómo un piano de grande?, buenoTambién entiendo que se haga todo este ruido.

PREGUNTAS SOBRE BOATENG

Poco se habló en la conferencia de prensa del duelo de mañana en el Sánchez Pizjuan y mucho, mucho, de la reciente incorporación de Kevin-Price Boateng, de quien Valverde dijo que está aquí porque se fue Munir, por cierto, lesionado para un mes y que, por tanto, no podrá enfrentarse a su exequipo. El Txingurri está convencido de que la eliminatoria con el Sevilla será muy dura y el Barça deberá jugar dos grandes partidos para poder llegar a semifinales pues al Sevilla también le gusta mucho el torneo del KO. Es evidente, señaló el mister culé, que el conjunto de Machín es mucho más peligroso en casa y, por tanto, el partido de mañana puede marcar la línea de la eliminatoria.

Respecto a la llegada de Boateng, Valverde defendió la gestión del club, aseguró estar totalmente informado de todos los pasos y señaló que llega al Barça para ayudarnos, conociendo perfectamente cuál será el rol que jugará aquí. Conoce el oficio, conoce la Liga española, estaba disponible, está en forma, es de utilización inmediata, es un jugador fuerte y estamos convencidos de que nos ayudará, insistió el entrenador azulgrana.

PAULINHO, VIDAL, BOATENG...

No quiso entrar al trapo de dos preguntas concretas sobre la llegada de Boateng. La primera, si no era una nueva bofetada a la cantera: Bueno, siempre han venido jugadores que se han hecho ese tipo de comentarios. Eso ya ocurrió con Paulinho y ha vuelto a suceder con Arturo Vidal y los dos han acabado agradando al Camp Nou y dando un gran rendimiento. No tenemos en la cantera un jugador que lleve 15 goles y pida paso, así que creo que el club está actuando bien, fue su comentario respecto a esa crítica.

Y la segunda cuestión fue si no es un jugador muy polémico. Boateng ha venido a jugar en el Barça, no vamos a pelearnos con él y recuerdo una buena temporada en Las Palmas. Yo, desde luego, lo primero que hago es confiar en la presunción de inocencia de todo el mundo. Aquí viene a participar de nuestro proyecto, de nuestro fútbol, a crecer y a meter goles. Y estamos encantados con su llegada, añadió Valverde.