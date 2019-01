Valverde: "No tengo reparos en decir que la Liga es una prioridad"

Vuelve Messi. Y Busquets. Vuelve el Barça a la Liga después de la derrota encajada el pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa con el Sevilla (2-0). Y le espera el Girona de Eusebio en Montilivi. "¿No se juega en Miami? No me lo creo, esperate, esperate...", le dijo Valverde con ironía a un periodista después de la polémica sobre un encuentro que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) quería exportar a Estados Unidos. "Sí, no tengo reparos en decir que la Liga es una prioridad para nosotros", ha dicho el técnico azulgrana.

"Se habla mucho de las rotaciones cuando pierdes. Hicimos cambios en las dos eliminatorias de Copa del año pasado", ha recordado Valverde. "Se habló de rotaciones porque perdimos 1-0 con el Espanyol, hemos hecho algo parecido al año anterior, pero conseguimos el título. Intentaremos remontar el miércoles", ha añadido el técnico, quien ha incluido en la lista de 19 jugadores a Denis Suárez y Malcom. Pero, curiosamente, ha dejado fuera a Murillo "porque ya está recuperado Vermaelen".

Sobre los descansos de Messi, que solo ha jugado media hora ante el Leganés al no ser convocado en la Copa, Valverde ha sido muy rotundo: "Los datos que tengo yo de los jugadores no los tiene nadie, debo tomar decisiones al respecto. Hago lo mejor para el jugador, para el equipo y para el club", ha subrayado con energía el entrenador barcelonista.

SIN IMPONER JUGADORES

Luego, el técnico ha querido recordar que "el Girona se hace muy fuerte en Montilivi" por lo que augura "un partido muy complicado", mirando siempre de reojo lo que hacen Atlético y Madrid, sus dos perseguidores. "No se puede descartar a nadie, aunque uno siempre mira a quien está inmediatamente detrás", ha dicho en alusión al Atlético. "Nunca se dar por vencido, está a cinco puntos. Y el Madrid tiene un gen competitivo especial", ha precisado.

Sobre el mercado de fichajes ha reconocido que tiene un problema en la banda izquierda de la defensa. "Es la posición más coja, solo está Jordi Alba y nos queda tirar del Barça B, con un lateral derecho o un lateral izquierdo reconvertido. Ya hemos adaptado a Sergi Roberto o Semedo a esa posición. Lo estamos mirando, pero tenemos que aceptar la situación del club"; ha confesado Valverde, quien ha explicado porque él no ha hablado, como sí hicieron Guardiola (Manchester City) o Tuchel (Paris SG), con Frenkie de Jong.

"No puedes hablar con un jugador que tiene contrato. No está en mi código", ha asegurado Valverde. "No tengo nada qué decir", ha dicho después cuando le recordaron que sus colegas sí mantuvieron una charla directa con el centrocampista holandés. "Cada uno tiene su forma de actuar. De Jong viene de un club con parámetros conocidos al Barça, pero deberá adaptarse. El club debe mirar eso, ir incorporando jugadores que vayan enriqueciendo el juego actual y pensar en el futuro para que esté tiempo aquí y sean importantes".

En ese sentido, Valverde ha sido muy claro. "Cuando hablo con la secretaría técnica salen muchos nombres, son comentarios de los más normales. No hay nada extraño. Nunca hablo en términos absolutos de que este jugador tiene que venir sí o sí. Pero de manera normal, no es cuestión de imposiciones", ha revelado el entrenador azulgrana.