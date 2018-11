Valverde: 'No vamos a correr riesgos con Messi'

"Lo que está claro es que no vamos a correr ningún riesgo con Messi". Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, no ha querido avanzar si la estrella argentina reaparecerá en San Siro en la cuarta jornada de la Champions ante el Inter. "A ver qué sensaciones tiene de seguridad, hay que esperar", ha dicho el técnico azulgrana apelando a la cautela para preservar el estado físico de Messi.

Valverde no ha querido tampoco avanzar si Arturo Vidal será titular. Vino el chileno para partidos así en Europa, de pierna dura, donde se necesita "su experiencia", como ha recordado Sergi Roberto, quien confesó que "todos nos quedamos un poco asustados con la lesión de Messi. Pero el equipo ha salido reforzado. Ahora estamos muy contentos de que vuelva a entrar en la dinámica del grupo".

Pero el Barça ha sobrevivido de maravilla a la ausencia del 10. Aunque Valverde lo tiene claro. Cuanto antes lo tenga en el césped, mucho mejor para todos. No quiere tampoco el técnico "aventurar nada" sobre la posibilidad de que un triunfo sobre el Inter deje todo sentenciado en la Champions en la cuarta jornada.

"Me gusta la propuesta del Inter. No lo voy a negar. Me gusta. Es un equipo valiente, tiene un plan y lo sigue a rajatabla, Va a por ti, va arriba, es agresivo y tiene un espíritu ganador. Me encanta la propuesta del Inter", ha reiterado el entrenador del Barcelona.