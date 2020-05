Valverde, parado por la Policía por salir en bici

Alejandro Valverde fue parado por la Policía en su primer día de entrenamiento posconfinamiento. Así lo ha contado en una entrevista que ha concedido al canal Eurosport y de la que se ha hecho eco en su cuenta oficial de Twitter, donde el veterano ciclista murciano, de 40 años, narraba lo que le pasó pedaleando tras la cuarentena. «Yo creo que estaba en lo legal porque para seguir el recorrido tenía que pasar obligatoriamente por el sitio en el que fui parado. El agente me reconoció y tomó los datos. Era el primer día, y el primer día y ya me cazaron», apuntaba en tono jocoso. Luego, en redes sociales matizó: «Una aclaración, no hay multa y no hacía nada ilegal porque estaba dentro de lo permitido en todo momento».