Valverde quiere un ariete "que ya sepa de qué va esto"

La marcha de Munir al Sevilla no solo ha liberado un ficha en el primer equipo del FC Barcelona, sino que también ha dejado a Luis Suárez como único delantero centro de la plantilla azulgrana. No es poco riesgo, teniendo en cuenta el delicado estado de las rodillas del uruguayo y las ventajas que el Barça obtiene de jugar con un ariete que fije a los centrales rivales y ayude a liberar a Leo Messi. El club está estudiando diversas opciones para cubrir esa plaza en el mercado de invierno y Ernesto Valverde ha dejado claro cuál es el perfil de jugador que prefiere: “Si tiene que venir, mejor que sea alguien que no necesite un proceso de adaptación largo, sino que ya conozca de qué va esto y pueda jugar inmediatamente”.

Es el mismo requisito que el 'Txingurri' formuló en el momento de buscar un central que pudiera dar relevo a Gerard Piqué y Clément Lenglet ante las bajas por lesión de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. El elegido fue el colombiano Jeison Murillo, de quien se valoró su experiencia internacional y, sobre todo, su conocimiento de la Liga española. Valverde pide ahora algo parecido para la posición de nueve, aunque es consciente de los “condicionantes económicos” que limitan la capacidad adquisitiva del Barça. “Está claro que con la salida de Munir tenemos ahí un espacio, y hay que añadir la lesión de Rafinha, que es un jugador que podíamos utilizar en la parte de delante. El mercado está abierto y veremos si se puede incorporar algún futbolista”.

LA OPCIÓN DE ABEL RUIZ

Si no es posible ninguna llegada, ya sea en forma de traspaso o, preferiblemente, de cesión, el técnico buscará alguna solución dentro del equipo y en el filial, aunque se encargó de recordar que ninguno de los dos jóvenes delanteros centros del Barça B está ahora mismo disponible: Rafa Mújica cumple una sanción y Abel Ruiz se recupera de una lesión. Este último es el que parece agradar más a Valverde, que en la pretemporada se lo llevó a la gira veraniega por Estados Unidos. Con solo 18 años, Ruiz tiene contrato hasta el 2021 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo que prueba la confianza que el club tiene en sus posibilidades.

En el encuentro con la prensa previo al partido frente al Eibar (domingo, 18,30 horas, Movistar LaLiga), el 'Txingurri', se refirió también a la situación de Philippe Coutinho, cuyo bajo rendimiento en los últimos partidos lo ha convertido en blanco de las críticas. “Tendrá que mejorar, como tenemos que mejorar todos”, apuntó el técnico, que subrayó que el brasileño “ha hecho grandes partidos” con la camiseta azulgrana y señaló que él prefiere fijarse “en las cosas que hace bien”. Admitió, sin embargo que, a diferencia de lo que ha hecho con Ousmane Dembélé, no se ha planteado utilizar a Coutinho como falso nueve. “Pensamos que él se desenvuelve mejor entrando desde los costados”.

VUELTA A LA ORTODOXIA

Tras el tropiezo copero del jueves, Valverde volverá sin duda a la ortodoxia en el dibujo del once que se enfrentará al Eibar de Mendilíbar, un equipo acostumbrado a presionar a la defensa rival (es el que más balones roba en campo contrario) y ante el que será fundamental garantizar una salida limpia y rápida del balón, lo que otorga a Arthur muchas opciones de volver a ser titular. “El Eibar tiene una identidad muy clara, muy marcada por su entrenador –señaló el 'Txingurri'-. Van a venir a apretarnos arriba, a intentar obligarnos a golpear en largo. Sabemos que juegan con riesgo, así que habrá que intentar aprovecharlo”.

El partido brindará también la oportunidad a Leo Messi de alcanzar los 400 goles en la Liga. Le falta uno para llegar. “No sé qué decir que no haya dicho ya –comentó Valverde-. Es una cifra espectacular, por decir algo suave. Quizá al alcance de un solo futbolista”. Por fortuna para él, ese futbolista juega en su equipo.