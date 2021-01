Van der Poel, campeón del mundo de ciclocrós

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel (nieto de Raymond Poulidor) se proclamó este domingo campeón del mundo de ciclocrós por cuarta ocasión superando a su gran rival, el belga Wout van Aert, en Ostende (Bélgica). Curiosamente Van Aert también obtuvo en septiembre la medalla de plata en la prueba de ruta del Mundial por detrás del francés Julian Alaphilippe, quien esta semana ha anunciado su próxima paternidad, fruto de su relación con la exciclista y comentarista de televisión -narradora, entre otras carreras del Tour- Marion Rousse.

Otro corredor belga, Toon Aerts, subió al tercer cajón del podio, por delante del británico Tom Pidcock, que fue cuarto. El primer español clasificado fue Felipe Orts en la posición 26.

