Van Dijk: "Messi es el mejor, merece el Balón de Oro"

No es habitual que un defensa reciba tantos reconocimientos. No es habitual, pero Virgil van Dijk está derribando viejos muros. Ya fue elegido el mejor jugador de la Premier, a pesar de que el City de Guardiola, con 98 puntos, hizo imposible el título a su Liverpool (97). También fue elegido el mejor de la final de la Champions contra el Tottenham, lo que acerca al central holandés a los premios individuales tras coronar un 2019 de ensueño con la conquista de la Copa de Europa.





Pero Van Dijk ya tiene un ganador para el próximo Balón de Oro. Y no es él. "No es algo que tenga ahora en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar", ha dicho el defensa holandés. "Pero Messi, aunque no hay jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Se lo merece", ha subrayado el defensa del Liverpool.

Ha completado una temporada espectacular tras darle solidez al Liverpool convirtiéndose en el mejor socio de Alisson, el portero brasileño que fue decisivo en la final. Ningún jugador, según ha revelado la estadística de Opta, ha podido regatear a Van Dijk en los últimos 64 partidos que ha disputado con la camiseta del equipo de Klopp.