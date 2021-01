La varita de Marcelino

No suele ser habitual echar a un entrenador tras una victoria como la que logró el Athletic el domingo contra el Elche (1-0). El equipo jugó uno de sus mejores partidos, pero la guillotina estaba preparada desde el derbi del jueves contra la Real en San Mamés (0-1). Esa derrota colmó la paciencia de la directiva, que ya se había planteado el relevo semanas atrás, incluso en la pasada temporada. La cuerda se acabó rompiendo y Marcelino García Toral fue el agraciado.

El técnico asturiano, de 55 años, tenía todo encarrilado con el presidente Aitor Elizegi y el director deportivo Rafa Alkorta. Las palabras de Garitano, recalcando su amor al Ahletic "esté yo o no" tras batir al Elche, unido a los abrazos con su cuerpo técnico, ya vaticinaban una posible despedida.

La idea del extranjero

Marcelino quiso desmarcarse de esas negociaciones a la espalda. "Gaizka merece todo el respeto. Ha hecho una muy buena labor. Cogió al equipo en una situación complicada y casi alcanza la competición europea. Tengo la conciencia tranquila de haber sido respetuoso con él", dijo este martes en su presentación como nuevo técnico del Athletic.

"No me constaba la posibilidad real de venir aquí hasta el domingo por la tarde-noche. Hasta hace 72 horas seguía con la idea de salir al extranjero. Creímos que casi seguro sería la única oportunidad que tendríamos de entrenar a este gran club", resumió.

Las críticas del pasado

El exentrenador del Sporting, Recreativo, Racing, Zaragoza, Sevilla, Villarreal y Valencia cuida al máximo todos los detalles, empezando por la dieta y la alimentación de los jugadores. Ha firmado hasta el 2022 y cobrará en función de los resultados en la Liga, Supercopa y Copa, torneo que ganó en 2019 con el Valencia y podría revalidar con el Athletic (tiene la final pendiente contra la Real).

Llega a Bilbao con su cuerpo técnico habitual y le espera un duro calendario con Barça (este miércoles), Atlético (el sábado) y Madrid (14 de enero). "No somos magos para cambiar todo de un día para otro, pero no me temblará el pulso", proclamó Marcelino, que dribló como pudo sus antiguas criticas al Athletic por las ayudas arbitrales. "Pienso que nunca falté el respeto. Si hay que gente que piensa que me equivoqué no tengo problemas en pedir disculpas. Esperamos ser un equipo intenso, dinámico y solidario, con esa filosofía con la que se identifica todo un pueblo", concluyó.