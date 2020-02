Velasco Carballo: "El VAR español es muy fiable, está muy bien valorado a nivel mundial"

Lejos de acabar con la polémica y los debates de cada jornada, la llegada del VAR ha ampliado en muchos casos la sensación de injusticia e indefensión. Las críticas se han sucedido en las últimas semanas, lo que ha propiciado la intervención del presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, para aportar su punto de vista, siempre a favor de la tecnología y su correcta aplicación.

El VAR español está muy bien valorado a nivel mundial. Cuando interviene, es muy fiable, ha traído más justicia, proclamó este martes el exárbitro madrileño, que estuvo acompañado por Clos Gómez en su comparecencia en Las Rozas.

"NO HAY NADA GRIS"

Ambos se refirieron a la frase recurrente de al menos que vaya a verla. En su opinión, esa aseveración no tiene ningún sentido, ya que el colegiado de campo no puede acudir al VAR por su cuenta cuando tenga dudas. Podría señalar todas las semanas un medio que diga que hay un penalti y otro que dice lo contrario en la misma acción. ¿Quién tiene razón? El árbitro de campo, agregó el presidente del CTA.

Velasco defendió con firmeza la buena aplicación del videoarbitraje en la Liga española. Cuando el VAR interviene es porque para él es un error claro y manifiesto. Para el VAR no hay nada gris, agregó el excolegiado.

EL ESCÁNDALO DEL PIZJUÁN

El dirigente se refirió a la jugada más polémica del último fin de semana: la amarilla señalada a Sergi Gómez en el derribo a Calleri. La decisión sorprendió tanto al Sevilla como al Espanyol, ya que se esperaba que la revisión acabara en penalti o bien en falta y expulsión del central.

El árbitro es el que toma siempre la primera y la última decisión. El revuelo es la consecuencia de lo bien que funciona el VAR en España. Estamos bien acostumbrados a que hay muy pocas veces en las que el VAR interviene y el árbitro toma una decisión diferente, pero en muchas ligas de cada 100 veces que va a ver el monitor en 24 veces toma una decisión distinta. En España ese porcentaje es de un 10% o un 11. Quizá fue una sorpresa esta jugada en la opinión pública y los medios, pero las reglas lo establecen con claridad, afirmó.

LA POLÉMICA CON LAS MANOS

El éxárbitro rechazó que haya diferencias de criterio al valorar las manos, pero admitió que sí la hay al considerar si estas son naturales o antinaturales porque no existe una norma universal al respecto. Las reglas del juego dicen que si la mano está a la altura del hombro es infracción, si está pegada no lo es y tampoco si es una posición natural, pero desde los 10 hasta los 85 ¿cuando es natural o no? Debemos confiar en su interpretación.

Velasco Carballo sobre el criterio de "naturalidad" en las manos: "Es el árbitro en el terreno de juego el que tiene que discernir algo tan difícil. No existe una norma universal. Debemos de confiar en su interpretación ".

Velasco anunció, finalmente, que en la final de Copa que se jugará en Sevilla el 18 de abril los videomarcadores de La Cartuja mostrarán lo que esté chequeando el VAR. Esta experiencia ya se llevó a cabo en la Supercopa disputada en enero Arabia.