Vetado el viaje del Nápoles a Turín por los casos de covid

Es uno de los duelos estrella de la Serie A, pero probablemente no pueda celebrarse este domingo. El Nápoles debía visitar a la Juventus (20.45 horas), pero la aparición en las últimas horas de otro positivo de covid-19 en la plantilla napolitana, el de Eljif Elmas, tras el estallido del brote de Génova y la detección de casos en el Atalanta y en la misma Juve, podría obligar a aplazar el encuentro.

Las autoridades sanitarias de la región de la Campania, donde está Nápoles, decidieron esta tarde vetar el viaje del equipo a Turín cuando los jugadores ya iban en autocar camino del aeropuerto de Capodichino y los directivos estaban ya allí. La plantilla se queda de momento aislada en su cuartel general en Castel Volturno mientras se sigue discutiendo qué hacer. Sobre la mesa está que pasen una cuarentena de 14 días. Aunque el choque aún no está oficialmente aplazado, todo indica que así será.



22 casos en el Génova

La situación es delicada. El Nápoles, rival de la Real Sociedad en la fase de grupos de la Liga Europa, jugó el pasado domingo con el Génova, que posteriormente ha ido detectando positivos hasta llegar a 22 entre futbolistas (17), técnicos y otros trabajadores del club. Este sábado, por supuesto, ya no se ha disputado el Génova-Torino.

El martes, el Nápoles hizo tests a todos sus integrantes sin que hubiera ningún resultado anómalo, pero este jueves los repitió con resultados adversos. El viernes anunció que el centrocampista polaco Piotr Zielinski y un colaborador técnico habían dado positivo por coronavirus y este sábado, tras una tercera ronda de tests, se ha añadido el del mediocentro macedonio Eljif Elmas. Todos ellos se quedaron inmediatamente aislados en sus domicilios.

La 'Vecchia Signora', aislada

Los problemas alcanzan incluso a la Juventus, que será rival del Barça en la Champions. En los tests protocolarios, dos miembros del personal han dado positivo, según ha anunciado el club turinés este sábado. "No se trata de jugadores ni de miembros del equipo técnico o médico", precisa el comunicado. Ante ese contratiempo, los jugadores y los técnicos han sido aislados este sábado, lo que no significa que no puedan jugar el domingo, sino que no se les permitirá tener contacto con el exterior de esa 'burbuja'.

La Liga italiana de fútbol decidió el jueves que, aplicando las reglas instauradas por la UEFA, el partido se celebraría en tanto que casa equipo disponga de 13 jugadores sanos, entre ellos un portero. Es decir, que en este caso el Nápoles debería poder viajar. Pero la situación se ha vuelto tan delicada en Italia que las autoridades sanitarias podrían pasar por encima de ese protocolo futbolístico en vistas a evitar un nuevo brote, en un caso que recuerda al célebre del Fuenlabrada.