La VI TriXilxes ya tiene fecha y será el segundo triatlón que se celebre en 2021

La organización del Triatlón sin Drafting de Xilxes (Castellón), la TriXilxes 2021, está trabajando a fondo para tenerlo todo preparado para la 6ª edición de la prueba, que tendrá lugar el domingo 9 de mayo con todos los dorsales agotados. La competición, que seguirá unas medidas de seguridad extremas por el covid que se están llevando a cabo en las pruebas del calendario nacional de triatlón, arrancará a las 8.00 horas en la Playa del Cerezo.

Las principales novedades del TriXilxes pasan por la novedad en la distancia de la prueba, que estrenará unos circuitos sobre un recorrido de 1.500m en el segmento de natación, de 60 kilómetros sin drafting (sin posibilidad de rodar en grupo) en ciclismo, y de 15 kilómetros de carrera a pie, una distancia novedosa entre el triatlón olímpico y el de media distancia; ideal para el debut de aquellos que quieren saltar a recorridos más largos.

TriXilxes, que en 2020 fue aplazado por la pandemia, será el segundo triatlón que se celebrará en la provincia de Castellón en este 2021, recuperando su fecha habitual de celebración. Está prevista la participación de 300 triatletas que decidieron pasar su inscripción para la presente temporada.



PLAZAS COMPLETADAS

Aún así, desde la organización también se está en contacto constante con la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, con quien se está estudiando la posibilidad de poder abrir inscripciones de última hora, siempre extremando las medidas sanitarias, dependiendo de la evolución de la pandemia.

Por lo que respecta a la participación, en las próximas semanas se podrán ir confirmando los nombres de algunos de los mejores triatletas del panorama nacional que ya han reconocido su interés en participar en la presente edición de triXilxes.

HOKA ONE ONE SE UNE A LA FAMILIA DE ESPÓNSORES

La marca de calzado especialista en running Hoka One One se ha sumado en las últimas semanas a la lista de compañeros de viaje del TriXilxes 2021. Esta firma americana, cuyo gran volumen de la suela es su principal característica de diseño, se ha convertido en la marca de crecimiento más rápido en la industria. Fruto de este patrocinio se están realizado diversos concursos en las redes sociales con premios como material técnico Hoka One One.

Hoka se une al grupo de patrocinadores de la prueba encabezados por Blumaq y Cortes Medioambiental y que un año más tiene el apoyo institucional del Ajuntament de Xilxes, la Diputació de Castelló, la Generalitat Valencia, la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana y la colaboración de Sporcks, Torres, Garage Castellón y SMS Smart Mobility Systems entre otros, siempre bajo la organización del Club Trilavall.