Víctor Calero y Dori Iniesta se imponen en la primera edición del 5K de Moncofa

Víctor Calero Soler, del Fluvial de Lugo, con un tiempo de 16:10 minutos, y Patricia Cabedo Serrano, del The Kenyan Urban Way, con un tiempo de 17:54 minutos, son los primeros en abrir el palmarés de la primera edición del 5K de Moncofa Correr per la igualtat. El podio absoluto lo conformaron, en hombres, Hakim Aoujil, del CA La Vall d’Uixó, con 16:20 minutos, y Christian Royo Bayot, con 16:28 minutos.

Por su parte, en mujeres subieron al segundo y tercer cajón Dori Iniesta Pacheco, del Playas de Castellón Runners, con 18:20 minutos, y Beatriz Sánchez Marín, que paró el crono en 20:10 minutos. Un total de 324 participantes pisaron el asfalto en esta primera edición de un 5K que aspira a consolidarse en la Plana Baixa.

La prueba arrancó en las inmediaciones de la plaza de la Constitución y los participantes llevaron a cabo un recorrido semi-urbano. No en vano, la primera parte se llevó a cabo por el casco urbano de Moncofa, para después dirigirse hacia la zona de playa y regresar hacia Moncofa de nuevo para finalizar la prueba en la plaza de la Constitución.

Los runners se mostraron satisfechos por el diseño de la prueba y estuvieron arropados por vecinos que se situaron en distintos puntos del recorrido para animar a los participantes. Al finalizar la prueba, todos los corredores de la carrera pudieron refrigerarse con bebidas isotónicas, así como con fruta fresca.