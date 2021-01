Víctor Font cree que solo dos candidatos pasarán el corte de las firmas

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font estima que "solo pasarán el corte de firmas dos aspirantes". Hizo esta afirmación en la presentación de 'Història d'un somni: imaginant el Futur Barça' (Historia de un sueño: imaginando el Futuro Barça), documental en que relata la larga y elaborada construcción de su candidatura.

"Esto es un cara a cara entre Joan Laporta y mi candidatura, entre el pasado y el futuro, y haciendo uso de la nostalgia no se construirá el Barça del futuro", añadió el precandidato tras el visionado del documental, dirigido por Martí Genís. No aclaró si ya ha recogido el mínimo de las firmas necesarias.

Font no dio credibilidad a la encuesta aparecida recientemente en un diario deportivo con 200 socios y realizada el 19 y 20 de diciembre. "Los que entienden de demoscopia me dicen que tan solo con la opinión de 200 y poco socios es difícil que no haya un margen de error amplio". Para Font, "lo mejor para el Barça es que haya cuatro o cinco debates de los candidatos antes de las elecciones".

El City como espejo

El aspirante de Granollers insistió también en que tanto Xavi Hernández como Jordi Cruyff formarán parte de su organigrama deportivo en caso de ser elegido presidente y señaló que los mensajes de uno y otro, en que se desmarcaban de la campaña electoral, forma parte de un pacto con ambos de no pedir el voto para nadie.

Font dijo ambicionar una estructura como la del Manchester City que dirigen Ferran Soriano y Txiki begiristain en que figuras relevantes del barcelonismo puedan tener un papel de largo recorrido. Puso como ejemplo que Pep Guardiola vaya a permanecer más tiempo en el club inglés que en el Barça, donde se quemó tras cuatro años.

La voz de Xavi aparece en el documental 'Història d'un somni: imaginant el Futur Barça'. Más presencia tienen otras personalidades explícitamente comprometidas con la candidatura de Font, como el periodista Antoni Bassas, el doctor Ramon Cugat o el entrenador de tenis Toni Nadal.