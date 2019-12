Vila-real, Castelló i Onda guanyen els JECV

El passat cap de setmana es van jugar les finals del provincial dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó per parelles de Castelló, amb la presència de les quatre escoles amb més nivell: Castelló, Vila-real, Almassora i Onda. L’escola de Vila-real va guanyar dos ors, un en categoria aleví i altre en categoria cadet; Castelló va lograr un or en categoria infantil, i Onda, un or en juvenil.

Les partides van tindre emoció i qualitat, i els equips campions van ser els més destacats, no donant lloc a la sorpresa. Van lliurar les medalles i trofeus el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; el gerent del Patronat d’Esports de Castelló, Tomás de Rosa, i la presidenta del Club de Pilota de Castelló, Noemí Torrijos.

En categoria aleví, Vila-real A va ser primer, Castelló B segon, Onda A tercer i Onda B quart. En categoria infantil primer va ser Castelló C, segon Onda A, tercer Almassora A i quart Castelló B. En categoria cadet el podi el van ocupar Vila-real A, Castelló A i Castelló B, respectivament, i Almassora va ser quarta. Per últim, en categoria juvil va guanyar Onda A, segona va ser Onda B i tercera l’equip d’Onda C.

Per escoles el repartiment de medalles en aquesta competició va quedar de la següent forma: Vila-real, dos ors; Castelló, un or, dos plates i i un bronze; Onda, un or, dos plates i dos bronzes; i Almassora un bronze. Les escoles de la província de Castelló afrontaran la seua pròxima competició després del pont de la Constitució però, de moment, la jornada del cap de setmana va ser molt intensa i emocionant per a tots el participants de tots els equips de la província.