Vila-real guanya la fase inicial en tecnificació

ESCALA I CORDA. Els jugadors que representen a l’escola de tecnificació de Vila-real van fer una partida perfecta per a guanyar a l’equip de València (25-60), aprofitant també la baixa de Guillem, que va ser substituït per Joan de Sella, però que no va estar al nivell esperat. Miquel, Guillem i Luis són campions de la primera fase en guanyar a la seva més immediat perseguidor, ja que van arrivar a aquesta partida igualats a la classificació. També van aconseguir la victòria i els tres punts en aquesta jornada els equips de Massalfassar i Montcada. r.e.