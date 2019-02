Vila-real i Castelló, seus de duels professionals

La província de Castelló viurà un intens cap de setmana, amb la disputa de dos partides de un nivell espectacular, amb jugadors professionals, i que provocarà que els nombrosos aficionats que hi ha a l’esport autòcton a terres castellonenques puguen disfrutar del joc dels millors pilotaris del moment.

Així, l’activitat començarà amb la segona volta de la XXVIII Lliga Bankia d’Escala i Corda Professional, que s’iniciarà demà a partir de les 23.00 hores al trinquet Salvador Sagols de Vila-real, en una jornada nocturna que s’espera d’allò més emocionant. La confrontació mesurarà al trio de València integrat per Puchol II, Raúl i Bueno front a l’equip local de Soro III, Jesús i Carlos.

Es tracta d’un duel entre els dos rests de referència dels últims anys, i en el qual els seus respectius equips arriben en situacions totalment oposades. El trio de Puchol II és el líder de la competició amb 8 punts i únicament ha sumat una derrota en tota la Lliga, per contra l’equip de Soro III s’encontra fora de les places que donen accés a la fase final, ja que ocupa la quinta plaça amb sols 3 punts. Per aquest motiu tenen l’obligació de guanyar per a mantindre intactes les opcions de obtindre el billet per a la fase decisiva de la competició.

MODALITAT DE REBOT / L’activitat a la província de Castelló continuarà al día següent, el dissabte 16 de febrer, al trinquet Municipal de Castelló al Parc Esportiu Sindical, on a partir de les 18.00 hores, es disputarà una partida professional a la modalitat de Rebot. La rellevància de l’acte recau en que aquesta modalitat fa molt de temps que no és practicada per professionals, i en aquest duel especial s’enfrontaran el trio de Giner, Bueno i Àlvaro front a la parella de Marc i Jesús.

Per tant, en menys de 24 hores, la província es convertirà en l’epicentre de la pilota valenciana amb dos partides de nivell.