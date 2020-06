El Villarreal aprende a ganar como los grandes equipos

Tres partidos, tres goles a favor, cero en contra, nueve puntos. Balance impoluto del Villarreal, que ha hecho de su fortaleza defensiva su mejor virtud, pero sobre todo el axioma al que agarrarse para competir y ganar. Tres victorias por un gol, cada una de ellas con el mismo valor, aunque con diferentes connotaciones. El triunfo en Granada, de los tres conseguidos en la LaLiga poscovid-19, fue el que más continuidad tuvo en el rendimiento global del equipo, aunque también fue el que dejó menos instantes de brillantez y calidad.

Sin embargo, partidos como el de Los Cármenes son los que más satisfechos dejan a un entrenador. El Villarreal solo temió por su triunfo en el minuto 3, cuando Roberto Soldado dispuso de la más clara ocasión del partido.

El Villarreal más pragmático se ha metido de lleno en zona europea y postulándose también para ser Champions, un estatus que podrá ganarse el lunes ante el Sevilla. El Submarino se doctoró en competitividad. Ese es el camino más directo para volver a jugar en Europa. No hay otro.

Calleja no es un entrenador típico. Desde luego, tampoco conservador. La alineación del Villarreal sorprendió a todos. Seguramente los oídos le pitarían al técnico madrileño desde hora y cuarto antes del inicio del partido, cuando se conoció la composición del once de partida en Los Cármenes. Le gusta asumir tanto riesgo que en algunas ocasiones se le puede tildar hasta de temerario. En esa fina frontera entre la osadía, el riesgo y la convicción en lo que hace. Lo cierto es que el Villarreal afrontó el partido contra el Granada con siete cambios en el once inicial con respecto al choque del Mallorca.

EL ONCE SORPRESA // Calleja se la jugó a héroe, pero también a villano. La sorpresa más arriesgadas fue la titularidad de Sofian Chakla, quien debutaba en Primera División después de no haber disputado ni un solo minuto desde aquella eliminacion copera tan dolorosa ante el Mirandés. La titularidad de Manu Morlanes no era tan anormal, porque el aragonés es un futbolista ya contrastado, tapado por la calidad y profundidad de esta plantilla del Submarino.

El partido comenzó con ritmo y velocidad, aunque solo fuera un espejismo de apenas 10 minutos. En ese tiempo, Roberto Soldado falló un gol a lo Cardeñosa, aunque Asenjo también tuvo algo que decir en que el 1-0 no subiera al marcador. Más clara es difícil que la pueda tener el exdelantero amarillo, y más para un goleador de pura casta como él. Y de 9 a 9. Un envío largo de Rubén Peña a Gerard Moreno sirvió para que el ariete amarillo conectará un zurdazo casi a bote pronto para sorprender a Rui Silva. Moreno marcaba su gol número 12 y se erigía en el máximo goleador español de LaLiga.

El Villarreal encaraba con todo a favor el partido. El Granada no estaba siendo tan fiero como lo pintaban. Y el juego era plano y falto de intensidad. Al equipo de Calleja le bastaba con hacer un partido táctico, de minimización de errores, exprimiendo esa nueva virtud en esta reanudación de la competición y de la que tanto había adolecido anteriormente: la sobriedad defensiva. El Villarreal mutó su brillantez por un pragmatismo que le da puntos.

Lo mejor que le podía pasar al Submarino era, precisamente, que no pasara nada. Un juego de palabras, que contrastaba con lo poco, por no decir nada, que se estaba jugando a fútbol.

ONTIVEROS AL LARGUERO // Y en ese territorio, el de la insipidez, el Villarreal era mejor que el Granada. Incluso, Ontiveros conectó una folha seca, aunque con la colaboración de la espalda de Germán y el balón impactó con fuerza en el travesaño. El Villarreal esperaba y el Granada no reaccionaba pese al 0-1. Y en ese pacto no firmado de no injerencia, concluyó el primer tiempo que, desde luego, no pasará al archivo destacado de LaLiga.

Dio un paso adelante el Granada en la segunda parte. Diego Martínez varió el dibujo táctico del 4-4-2 hacia un 4-2-3-1, con la salida de Machís por Soldado, buscando más velocidad y verticalidad. Javier Calleja respondió minutos despues dando entrada a Paco Alcácer y a Anguissa.

Los amarillos recularon unos metros ante la reacción del Granada. Pero atrás, los amarillos respondieron bien, con Albiol en plan kaiser y Chakla crecido y mostrando la templanza de un veterano en la categoría para respiro de Calleja. El funcionamiento defensivo era perfecto, con la aportacion de Iborra, que lucía el brazalete de capitán de facto. El Granada ejercía un dominio simbólico. Su peligro se fundamentó en centros sobre el área, siempre bien atajados por los amarillos.

ALCÁCER LA TUVO // En ese interín, mientras aguantaba sin problemas la presión de los nazarís, una buena combinación entre Gerard y Paco Alcácer estuvo a punto de sentenciar el partido. Un poco mas de velocidad, un intento de jugar con más ritmo, pero con la receta de intentar que corriera el balón y no las piernas. Ambos técnicos apuraron todos sus cambios. Y el Villarreal concluía con un once muy cercano al presunto titular con Cazorla, Anguissa, Chukwueze, Alcácer...

EL VILLARREAL CONTROLABA // El Villarreal se dedicó a inyectar cloroformo al juego. Una versión más pausada, cerebral, competitiva y sabiendo en todo momento qué hacer. Un equipo que derrochaba oficio y veteranía en la pelea por sumar la tercera victoria consecutiva. El Granada parecía que dominaba, pero eran apariencias, porque el control que ejerció desde el minuto uno el Submarino de su espacio aéreo y terrestre en el área era incontestable. Y con site minutos de descuento, el Granada tuvo en un tiro de Puertas su opción, la única del segundo tiempo. El Villarreal fue mas sólido y demostró más oficio.