El Villarreal B se ahoga ante el Ebro y sale de los puestos de play-off

Al Villarreal B le remontaron el marcador en un partido que tuvo de todo: goles, errores, poca deportividad de los locales y una rigurosa expulsión del joven extremo Diego Collado (min. 75), que redujo mucho la capacidad de reacción del filial ante un Ebro que manejó bien los tiempos del encuentro y gracias a los dos goles de Jesús Rubio sumó tres puntos de oro ante su afición.

El filial amarillo perdió su condición de invicto en 2020 y después de cinco triunfos consecutivos y siete jornadas seguidas sin perder, se estrelló contra todo. Y eso que el partido arrancó bien para la escuadra que entrena Miguel Álvarez porque al octavo minuto del duelo el canario Rafa Mujica puso el 0-1 en el marcador, viendo portería por cuarta jornada consecutiva. Su paisano Edu Espiau le puso un pase bombeado y sin dejarla caer con la derecha Mujica envió al fondo de la red de la portería de Loscos.

Tres cambios introdujo el técnico respecto al encuentro ganado frente al Llagostera el pasado fin de semana. Debutó el central Javi Fernández tras la sanción de Carlos Blanco; regresó al lateral zurdo Edu Adell, pasando Migue Leal al diestro; y en la banda derecha Diego Collado se quedó en el banquillo y en su lugar apareció el coreano Ahn June.

Mucho respeto / El encuentro era de mucha intensidad, de contacto. De poner la pierna para no amilanarse. El Ebro no dejó estar cómodo al Villarreal B en el terreno de juego. Logró empatar en una acción de poca deportividad porque en un salto en el área pequeña, el atacante goleó a la cabeza de Edu Adell, que cayó tendido en área pequeña. Siguió la jugada, llegó el centro y en pleno desconcierto Jesús Rubio cabeceó al fondo de las mallas.

Poco más dio de sí el primer tiempo, donde el filial amarillo estuvo quizá más centrado que en la continuación porque, tras el descanso, ofensivamente la escuadra grogueta ofreció más bien poco. La acción más destacada la tuvo Álex Baena en el minuto 47, tras una fallida salida del portero local Loscos fuera del área, pero el roqueteño, a puerta vacía, envió ajustado al palo derecho del portal del Ebro.

Cambios / Fueron pasando los minutos y el Villarreal B quería, pero no podía. El técnico cambió las bandas en el minuto 57 con la entrada de Diego Collado y Juan Agüero, sustituyendo a Ahn June y Álex Baena. El primero solo aguantó 18 minutos, porque vio la roja por un empujón a un adversario. El árbitro no lo vio y se fió del asistente. Demasiado castigo para el granadino.

El resto fue un querer y no poder por parte del filial, que con uno menos navegó más contracorriente que nunca. Se recurrió al juego más directo en busca de los hombres punta que en la segunda mitad pasaron desapercibidos, pero ni así. Dos intentos con lanzamientos fallidos de Pepe Castaño y Rafa Mujica.

Al final se consumó la derrota del Villarreal B, por la mínima, y vio truncada una buena racha de siete jornadas seguidas sin perder. Ahora al filial le toca levantarse y seguir.