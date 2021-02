Buen partido, mal resultado y peores consecuencias. No defraudó el duelo de filiales en el Antonio Puchades, pero el 1-1 no satisfizo a nadie. Ni al Valencia Mestalla, que cae al último puesto de la clasificación, ni al Villarreal B que con el punto sumado no le dio suficiente para defender la tercera posición y ahora es cuarto, fuera de los puestos de ‘play-off’ de ascenso a la Primera División RFEF. Y cada vez queda menos tiempo: tres partidos y, eso sí, el filial amarillo depende de sí mismo. Si gana esos tres partidos estará luchando por ascender. Y era clave el próximo encuentro a disputar contra el Hércules en el Mini Estadi dentro de 13 días.



No se vieron muchas ocasiones de gol. Las justas para que del 0-0 se pasara al 1-1 y al final justo reparto de puntos. El Valencia Mestalla, que lucha por evitar el descenso, salió con mucha intensidad ante un Villarreal B que tenía una oreja pegada en el Rico Pérez y otra en El Collao. Al final, de los tres, el único que no ganó fue la escuadra grogueta, que empató y en los últimos minutos acosó la portería valencianista defendida por el vallero Emili Bernat, pero fin fortuna en los metros finales.

Muchos cambios / Todo el centro del campo cambió Miguel Álvarez, respecto al equipo que siete días atrás empató en el Mini Estadi frente al Atzeneta de David Albelda. Un hombre por delante de la línea defensiva: Carlos Beitia; tres hombres por delante con Juan Agüero, Sergio Lozano y Antonio Pacheco. En punta del ataque repitieron Jack Harper y Álex Millán. En defensa y repitieron los de la última cita (Lanchi, José Manuel Arias Copete, De la Fuente y DaniEsmoris), al igual que en la portería (Filip Jorgensen).

Mucha vigilancia y control en la primera parte. El alicantino Antonio Pacheco fue el primero que buscó fortuna (min. 7) y Koba Lein lo intentó por los locales (min. 15) con un buen zurdazo. Dominio alterno y poco peligro en ambas portería. En el último segundo de la primera parte llegó el 1-0. Pablo Gozálbez se zafó de dos amarillos, cedió para el lateral Jesús Vázquez y el centro de este lo engatilló Emaná para deshacer el empate.

Un paso adelante / Con ese 1-0 se llegó al intermedio y tras el descanso el Villarreal B le dio una marcha más al partido. Fue menor el equipo de la Plana Baixa y con los cambios se acrecentó la posesión del balón para la escuadra grogueta. El empate llegó como consecuencia de una jugada iniciada por Haissem Hassan, que pasó por los pies de Ahn June y Sergio Lozano, con el empeine, lanzó un fuerte chut que, tras golpear en un defensa, acabó con el balón en el fondo de las mallas. 1-1 y quedaba tiempo.

Pese a dominar claramente ese segundo gol se resistió. El empate acabó siendo insuficientes para conservar la tercera posición.