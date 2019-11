El Villarreal B empata en el campo de La Nucía y permanece invicto

Un punto arrancó el Villarreal B del campo de La Nucía, en un partido marcado por las fuertes rachas de viento. El equipo de Miguel Álvarez tuvo las mejores ocasiones en la primera parte y, tras el descanso, el encuentro se equilibro más, aunque el dominio volvió a ser para los de la Plana Baixa. Con este empate la escuadra vila-realense se mantiene invicta lejos de casa, siendo el mejor visitante de la categoría.

Con cuatro novedades en el once afrontó el filial amarillo este partido. Mantuvo al portero Josele Martínez, en defensa reapareció el rumano Andrei Ratiu en el lateral diestro, mientras que Pepe Castaño regresó al eje de la zaga, pegado al oto central Carlos Blanco. El centro del campo repitió, no presentó cambios respecto a la última cita en el Mini. Y la delantera cambió por completo con el grancanario Edu Espiau y Dani Villanueva.

Buenas ocasiones /El Villarreal B apenas tardó cinco minutos en hacerse con el balón merced a largas posesiones, con aproximaciones al área alicantina desde el pitido inicial. Y con el paso de los minutos el juego groguet incrementó el acoso en la portería de Óscar Forner. La empezaron a jugar Iván Martín, que cuajó un gran partido, junto a Ramón Bueno y el canalizador Sergio Lozano. Por la izquierda apretó el joven extremo zurdo Álex Baena.

La Nucía quiso, pero le costó contrarrestar al filial. A la media hora de juego el colegiado le anuló un gol al capitán Ramón Bueno, tras una falta ejecutada por Sergio Lozano que impactó en el palo y el posterior remate del mediocentro burrianense quedó anulado por fuera de juego. Protestado. El propio Ramón tuvo el 0-1 en su cabeza en el minuto 37, pero se lució el arquero local con una buena intervención. Y la primera parte finalizó con una buena ocasión para el delantero Dani Villanueva, pero el arquero local paró en dos tiempos.

Sin novedades al descanso / La primera parte acabó sin goles, y el segundo tiempo arrancó con las mismas sensaciones que los primeros cuarenta y cinco minutos: llevando la iniciativa. Eso sí, el viento lo tenía en contra el Villarreal B en la reanudación, y todo costó un poco más. La primera ocasión de La Nucía llegó en el minuto 58 con un remate de Titi Belmonte que arrolló a dos defensas y el colegiado cobró falta.

Llegaron los cambios y el tiempo empezó a correr, y nadie lograba deshacer el 0-0. Siempre estuvo más cerca el gol del Villarreal B que el de La Nucía. El último cartucho lo desaprovechó el joven delantero Diego Collado, en el minuto 89, con un lanzamiento que salió por la izquierda de Óscar Fornés.

Al final 0-0 y el próximo sábado en el Mini Estadi el filial amarillo recibirá al Olot (18.00 horas).