El Villarreal B se impone en El Clariano y asalta el liderato

El Villarreal B sumó la séptima victoria de la temporada y la octava jornada consecutiva sin conocer la derrota en su visita al Clariano, donde derrotó a un Ontinyent lastrado por las bajas pero que compitió hasta el tramo final y que no dio facilidades.

No era un envite fácil el que tenía por delante el equipo entrenado por Miguel Álvarez en la tarde de ayer. A las bajas por lesión de Manu Morlanes, Carlos Blanco, Emmanuel Lomotey y Adrián Riera se unieron las de Miguelón y Samu Chukwueze, que jugaron con el primer equipo en el compromiso liguero ante el Levante. Un equipo entre algodones que no es la mejor solución a priori para competir en el siempre complejo Clariano, sin embargo el equipo no solo compitió sino que logró llevarse los tres puntos en una demostración de fondo de plantilla y calidad técnica.

El partido comenzó con mucho ritmo de juego y con un Villarreal B muy enchufado. Cuando apenas se habían disputado nueve minutos de juego los pupilos de Miguel Álvarez ya habían dispuesto de dos oportunidades clarísimas para adelantarse. La primera de ellas, en el minuto 1, fue el larguero el que privó a Rubén Mesa de poner por delante a su equipo, mientras que en el 9 el árbitro anuló el gol de Roger Riera por fuera de juego.

GRAN INICIO / Una puesta en escena muy notable del cuadro groguet que se prolongó durante la primera mitad. No obstante, el Ontinyent respondió, sobre todo, a balón parado y en una acción de Enrique, que remató solo en un saque de esquina y estuvo a punto de establecer el 1-0 de cabeza. El guión no cambió durante el tramo final del primer tiempo, con un Vilarreal B dominador del balón, que llegaba con peligro por medio de Rubén Mesa y Dani Villa pero que no culminaba en los últimos metros y un Ontinyent que esperaba para salir a la contra con Soler y Machado y sacar provecho de la estrategia.

Diez minutos después de la reanudación Dani Villa se plantó solo ante Craviotto y no falló en el mano a mano. Un gol que obligó al Ontinyent a ser más atrevido y que permitió al filial tener más espacio para correr. Pudo llegar el segundo por medio de Quintillà, pero fue Machado quien niveló el choque en el 64’. Nueve minutos después Franquesa volvió a adelantar al Villarreal con su cuarto gol en este curso y rubricó la victoria en El Clariano.