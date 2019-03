El Villarreal B, a por el liderato en Son Malferit

El Villarreal B tiene la oportunidad de recuperar el liderato este mediodía (12.00, Son Malferit) precisamente ante el equipo que le arrebató el primer puesto del grupo III de Segunda B, el Baleares. A decir verdad, una victoria de los amarillos en el feudo balear no solo los alzaría al liderato, sino que también los alejaría más de los perseguidores del play-off por el ascenso, objetivo básico del Mini Submarino.

Los precedentes del partido colocan al Villarreal B como favorito, ya que de 15 enfrentamientos entre ambos, el cuadro groguet ha salido victorioso hasta en ocho veces, siendo la última en la primera vuelta en la que Chukwueze anotó los dos goles de su equipo en el 2-1 final. El resto de resultados han sido cuatro empates y tres victorias de los isleños.

No obstante, la trayectoria del equipo balear está siendo sólida en las últimas jornadas de hecho los de Mandiola han conseguido situarse en primera posición en la tabla. Su marcha en los diez últimos partidos de liga que se han disputado le han dejado un total de 20 puntos de 30 posibles, es decir, cinco empates y cinco victorias. Si bien es cierto que sus últimos partidos ante Olot y Ontinyent acabaron en empate.

Así pues, se presenta otro gran partido y ya van unos cuantos para el Villarreal B, al que le está costando un esfuerzo terrible mantenerse en lo más alto de la clasificación. Aún con todo en su contra (mala fortuna, decisiones arbitrales, lesiones, etc.) el equipo que dirige Miguel Álvarez se ha sabido mantener como segundo clasificación y tiene a tiro de un solo punto a su rival de hoy.

El máximo exponente de la Cantera Grogueta tiene la oportunidad de hacerse valer como el mejor filial del grupo III y como el equipo a temer de aquí a final de temporada. Un borrón y cuenta nueva que haga pasar página de la racha de seis empates consecutivos que llevaba el equipo hasta que la pasada jornada se llevase el triunfo ante el Barça B.

Además de los habitualmente citados con el primer equipo, el técnico no podrá contra con Dani Villa, Mario, Lozano y Franquesa, que serán suplidos por los jugadores del Villarreal C Edu Adell, Carlos Beitia y Ahn.