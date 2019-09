El Villarreal B no puede con un Barça B sufridor

El Villarreal B no pudo ampliar su racha de victorias y conseguir el mejor arranque liguero en su historia en el Grupo III de Segunda B. Y fue así porque, pese a la igualdad inicial y el posterior dominio local, el Barcelona B consiguió un solitario gol de libre directo del centrocampista Monchu en la segunda mitad. Un revés para los groguets que seguirán en lo alto de la tabla pese a la derrota.

El inicio del duelo hizo saltar chispas sobre los aficionados que asistieron a las gradas del Mini Estadi. Ambos conjuntos plantearon una presión intensa sobre la salida del esférico del rival y apostaron por combatir esa presión con un juego de toque rápido y combinatorio. La intensidad y la velocidad imperaron de tal forma que en el minuto 3 ya se dio la primera ocasión clara de gol.

Carlos Blanco se encargó de sacar un libre directo desde la frontal de área y, aunque era un disparo para un perfil zurdo, envió el cuero con tremenda potencia cerca de la cruceta derecha de la portería de Iñaki Peña, que supo responder con una impresionante estirada para desviar el balón a córner. El saque de esquina resultante de la anterior ocasión del central groguet se resolvió con un buen centro al corazón del área que el mismo Carlos Blanco remató de cabeza al larguero.

Poco a poco el peso de la posesión del esférico fue cayendo del lado local, aunque el filial blaugrana no cejó en su empeño de presionar intensamente en cada palmo de terreno y tampoco maltrató el cuero cuando lo manejó.

El peligro rondaba por los alrededores del área visitante y, ya en el minuto 25, uno de los más activos en el ataque amarillo, Álex Baena, encaró hacia la frontal por el carril del 8 con el balón controlado y conectó un disparo seco y raso que se encontró con el palo. La primera mitad transcurrió de forma entretenida hasta el descanso con mucha velocidad en el juego y la ya nombrada intensidad en la presión y la marca.

Tras la reanudación, volvieron los contendientes del vibrante duelo al tapiz verde del Mini Estadi de nuevo con las espadas en alto. De nuevo empezaron las hostilidades con mucho ímpetu y el balón cobraba velocidad con cada toque, pero el juego se fue estancando poco a poco en la medular, donde la batalla era más cruenta. Las ocasiones se hacían de rogar conforme iban pasando los minutos.

El Barça B se fue replegando en su campo, juntando sus líneas y sufriendo físicamente para perseguir la fluida circulación de balón del Mini submarino. Sin embargo, el sufrimiento de los azulgranas no se transformó en más que un dominio inocuo de los amarillos. Sin goles no hay tranquilidad en la posesión y el Villarreal B no conseguía abrir la defensa barcelonesa. Solo un disparo de Fran Álvarez llevó a la grada a la agitación en el minuto 74, pero el cuero salió desviado.

Solo tres minutos después el Monchu, en el único disparo entre los tres palos de los visitantes en la segunda mitad, puso un libre directo desde la frontal donde los porteros no suelen llegar para poner el único tanto en el luminoso del Mini Estadi. Renta que le bastó al filial blaugrana para sacar los tres puntos, ya que en los minutos restantes supo sufrir y sufrir en los constantes intentos del Villarreal B por lograr el empate.