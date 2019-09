El Villarreal B remonta y embiste al Hércules tras sufrir en el arranque

Triunfo de prestigio de un Villarreal B que comenzó por debajo en el marcador tras un inicio complicado, empató antes del descanso por mediación de Lozano, y logró la remontada en una exquisita segunda mitad, en la que Akale rubricó una victoria que pudo ser bastante más holgada.

Respecto al encuentro de la pasada semana ante el Atlético Levante se cayeron del once inicial el lateral izquierdo Edu Adell y el centrocampista Fran Álvarez, y cogieron el relevo Goyo y Sergio Lozano respectivamente. De esta forma, Miguel Álvarez apostó de salida por un 4-4-2 con Andrei en el flanco derecho de la defensa y Goyo en el costado izquierdo, acompañando a Sofian Chakla y Carlos Blanco en el eje de la zaga. Por delante, Ramón Bueno y Sergio Lozano estaban en la sala de máquinas, Akale e Iván Martín en bandas, y Villa y Edu Espiau como referencias ofensivas.

El cuadro alicantino se mostró más cómodo sobre el rectángulo de juego durante los primeros compases, de hecho, los blanquiazules dominaron la posesión del balón y generaron profundidad por bandas. Pero la primera ocasión clara no llegó hasta el minuto 20 con un cabezazo del examarillo Pablo Íñiguez, que envió el cuero al larguero.

Golpe inicial // Y tanto estaba yendo el cántaro a la fuente que al final se rompió. El centrocampita local Yeray aprovechó un rechace del meta Fuoli para abrir el marcador. El gol fue un jarro de agua fría para los de Álvarez y Jona estuvo cerca de hacer el segundo tanto a balón parado.

Pero cuando peor estaban las cosas para el Mini Submarino llegó el gol del empate amarillo. Unas manos de Nani dentro del área fueron sancionadas por el colegiado. La pena máxima la marró Edu Espiau, que estrelló el balón en la madera, sin embargo, Sergio Lozano recogió el rechace para enviar el cuero a la red.

Pero el Hércules apenas acusó el gol y Borja, a balón parado, obligó a lucirse al meta Fuoli. Tras el paso por vestuarios el encuentro se equilibró, los amarillos jugaron con más temple. Con el transcurso de los minutos el partido se abrió, Akale imprimió dinamismo al juego y Yeray también tuvo el 2-1 en sus botas. Pero la segunda parte iba a ser más amarilla que blanquiazul, el juego combinativo de los vila-realenses comenzó a hacer estragos a los de Planagumá.

Superioridad amarilla // Y en ese contexto se consumó la remontada grogueta merced a un jugadón de Akale que culminó una enorme acción individual batiendo al meta Falcón. Pero no quedó ahí la cosa. Después de ponerse por delante el filial vila-realense pudo incluso poner tierra de por medio en el marcador.

Nuevamente Akale creó peligro con un remate a bocajarro, previa asistencia de Iván Martín, pero Falcón salvó a los suyos. Misma respuesta obtuvo Álex Millán ante el portero herculano que se multiplicó en el mejor momento visitante. En la recta final del choque el Hércules buscó el gol del empate pero no con la suficiente consistencia como para que Diego Fuoli sufriera.