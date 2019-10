El Villarreal blinda a Pau con más de 50 millones

El Villarreal ha actuado rápido ante las tentaciones que podría recibir la última perla surgida de su cantera de parte de otros clubs importantes del panorama europeo, a los que seguramente no habrá pasado por alto la irrupción en LaLiga española de Pau Francisco Torres, un central que lo tiene todo para triunfar por todo lo alto, incluida la plena confianza de un Calleja que ha otorgado galones de mando al chaval de 22 años, indiscutible en las siete jornadas que se llevan disputadas en la competición de la regularidad. No en vano, Pau es el único jugador del Villarreal que ha disputado la totalidad de los minutos. No solo eso, además lo ha hecho a un nivel impecable formando tándem con el experimentado Albiol, revelándose como uno de los mejores centrales zurdos de LaLiga Santander.

A tres meses para que se abra el mercado de invierno en el fútbol europeo la entidad amarilla ha enviado un mensaje a las posibles novias que le puedan surgir al zaguero. Si algún club quiere contar a corto plazo con Pau Francisco Torres, además de convencer al propio futbolista, vila-realense de nacimiento y enraizado desde los cinco años en la entidad grogueta, tendrá que rascarse el bolsillo de forma importante.

MEJORA DE CONTRATO / Pau Francisco Torres, que finalizaba contrato con el Villarreal el 30 de junio del 2022 selló ayer con el club un acuerdo por el que prorroga su compromiso dos años más, esto es, hasta el 2024, con el consiguiente aumento de sueldo que le supondrá al futbolista su ampliación. A cambio, la entidad que preside Fernando Roig consigue blindar de manera considerable al que es, junto con el nigeriano Samu Chukwueze (20 años), una de las joyas surgidas de los equipos inferiores del Submarino. La nueva cláusula de rescisión del central pasa de unas cantidades cercanas a los 20 millones de euros a unas cifras más que considerables: un mínimo de 50 millones, pero que pueden ascender hasta los 75 kilos si se cumplen una serie de variables dentro de un contrato bastante complejo y con muchos factores que entrarían en juego a la hora de una tasación final ante la llegada de una posible oferta.

Pau ha protagonizado una ascensión meteórica a la élite desde que hace poco menos de tres años debutar con el primer equipo en el partido de Copa del Rey que los amarillos disputaron en Toledo. Tres partidos más en el torneo del KO y otros dos de Liga en la temporada posterior y una campaña completa de adaptación al fútbol profesional en Segunda A, con el Málaga, han sido suficientes para que Pau esté ahora ofreciendo un máximo nivel en Primera División.

UNA VIDA COMO ‘GROGUET’ / Aparte de la citada temporada a préstamo en el Málaga, Pau no ha conocido otra camiseta que no sea la del Villarreal, a cuya cantera llegó con tan solo cinco años y en la que ha ido escalando peldaño a peldaño hasta cumplir el sueño de llegar a la primera plantilla.

Entre sus logros como jugador de la base del club cabe destacar el título de División de Honor juvenil y haber tomado parte en dos play-offs de ascenso a Segunda A con el filial. Este año también ha sido tenido en cuenta por la selección española sub-21, con la que debutó en marzo en un partido amistoso ante Austria.