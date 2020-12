El Villarreal busca una salida a Cáseres

La cesión de Santy Cáseres con el América de México concluye a final de año y el centrocampista argentino tendrá que volver al Villarreal, aunque no podría ser inscrito, aun el caso de que hubiera interesado a Emery puesto que ocupa plaza de extracomunitario, y el club tiene las tres que permite la Federación Española de Fútbol cubiertas con Funes Mori, Bacca y Take Kubo.

El argentino había rendido a un buen nivel en México pero el América no podía hacer frente a la cláusula de recompra fijada por el Villarreal de alrededor de ocho millones de euros. La pandemia del covid-19, como a tantos y tantos clubs del mundo, le ha pasado factura también al equipo centroamericano, que solo podía continuar con el jugador renovando la cesión.

La intención del Villarreal es recuperar parte de la inversión efectuada con Cáseres y busca un club interesado en hacerse con sus servicios; además no puede ser inscrito en LaLiga.



En lo que se refiere a Take Kubo, el Getafe sigue insistiendo con el jugador, según informa el diario As confirmando la noticia publicada por Mediterráneo acerca del ofrecimiento del jugador a varios clubs. El gran problema es que el Getafe, como otros equipos, no tiene posibilidad de pagar la cantidad que solicita el Madrid por la cesión, en este caso la mitad de 2.5 millones que acordó con el Villarreal. De momento, Kubo seguirá de amarillo, aunque el culebrón seguirá hasta final de enero.