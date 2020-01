El Villarreal C concede un empate en un final no apto para cardiacos

El Villarreal C no pasó del empate a uno en la visita del Crevillente. Los de Pere Martí dominaron el duelo desde los primeros compases gracias a una presión alta y a su habitual juego de posesión. No obstante los goles del encuentro no llegaron hasta el descuento de los 90 minutos. Josema adelantó a los locales en el 91 y Víctor Gomis empató en el 94.

El partido comenzó con mucha intensidad de los groguets, que encerraron a los alicantinos en su mitad del terreno con una gran presión en la salida del cuero y un juego de ataque rápido e incisivo. Aún con todo a favor, no fue hasta el minuto 15 que dispuso de su primera ocasión clara del gol, Narro conectó un remate desde dentro del área y con el portero fuera de la meta, pero el cuero impactó en un defensa.

Con el dominio ya establecido del lado local, las ocasiones no llegaron tan asiduamente como se esperaba durante el primer tiempo. Yeremi Pino lo intentó con disparos desviados o fáciles de parar. Todo quedó en nada.

En la reanudación todo siguió igual. Comeras tuvo una clara oportunidad de estrenar el marcador con un remate al palo en el minuto 56. Las oportunidades fueron esquivando la portería una y otra vez durante los minutos restantes hasta el minuto 90.

Corría el minuto 91 cuando Yeremi arrancó hacia el centro desde banda derecha para dejar en la entrada del área un balón filtrado para Lama que, escorado a la derecha, puso un centro raso donde Josema solo tuvo que empujar el cuero a la red.

Con el tanto parecía que el Villarreal C cerraba una trabajada victoria, pero el último intento a la desesperada del cuadro visitante concluyó con Víctor Gomis. Era el minuto 94 y el jarro de agrua fría fue de consideración.