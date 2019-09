El Villarreal C se deja sus primeros puntos

El Villarreal C firmó un empate y se dejó sus primeros puntos esta temporada. Tras vencer al Recambios Colón y al Olímpic, el Crevillente le arañó un punto.

El encuentro comenzó de forma equilibrada entre blanquiazules y amarillos. Sin embargo, pronto llegarían los goles. A los once minutos Planelles avanzó a los locales en la primera ocasión clara de gol del encuentro. No obstante, los discípulos de Pere Martí no tardaron mucho en reaccionar, tanto que solo cinco minutos después llegó el tanto del empate, obra de Yeremy Pino con un soberbio cabezazo.

Tras las tablas los de Pere Martí controlaron el encuentro e incluso pudieron darle la vuelta al marcador, pero el colegiado anuló un tanto a Dani Tasende.

Tras el paso por los vestuarios el cuadro blanquiazu apretó el acelerador y Pucho estuvo cerca de marcar el 2-1, pero su disparo lejano se estrelló en la madera. No fue la última ocasión en la que los locales se encontraron con el poste, y es que Samu también corrió la misma suerte que Pucho minutos antes.

En segundo filial amarillo no logró imponer su tempo, fruto de ello los pupilos de Martí sufrieron en algunas fases del segundo acto. En la recta final el cuadro groguet achuchó pero se dejó sus primeros puntos.