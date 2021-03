El Villarreal C pierde dos puntos en Silla en el 94' y se complica la vida

El Villarreal C se ha visto sorprendido por el Silla en el minuto 94 con un gol de Borja Mir que le complica la clasificación para disputar la fase de ascenso a la Segunda División RFEF. El segundo filial amarillo, que a los 16 minutos ya dominaba claramente en el marcador (0-2), no ha sabido cerrar el resultado y en la prolongación de la segunda parte encajó un gol que le complica mucho el luchar por el ascenso. Se lo jugará en casa el próximo fin de semana frente al colista Acero. Le tiene que ganar y esperar una derrota del Roda o del Atlético Saguntino. Los dos también jugarán como locales.

Álex Forés ha adelantado a los amarillos en los minutos 8 y 16, el segundo desde el punto de penaltil Y en el minuto 30 Iván Ramos ha tenido el 0-3, pero su lanzamiento se ha estrellado en el larguero. Cuando quedaban dos minutos para llegar al descanso, Jero ha recortado la diferencia, y con el 1-2 se ha llegado al descanso.

En la segunda parte el Villarreal C ha jugado con fuego. No ha sido capaz de ampliar esa mínima ventaja y eso hizo que el Silla no perdiera la fe. Y así fue, en el minuto 94 Borja Mir ha puesto la igualada (2-2) y le complica las cosas al segundo filial para disputar la fase de ascenso a la Segunda División RFEF, que será una especie de Segunda División B actual.