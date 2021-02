El Villarreal cae con polémica arbitral (1-2)

El Real Betis se llevó la victoria del Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, en un flojo partido de los amarillos, que apenas crearon peligro ante la meta rival y se vieron sorprendidos. La mala noche del Submarino no quita la polémica arbitral, pues Gil Manzano, en la penúltima jugada, no dio la ventaja en una falta en el lateral del área a Rubén Peña, que acabó con un disparo de Raba al fondo de la red, pero el extremeño no concedió gol, que abría significado el 2-2.

Un tanto del francés Nabil Fekir en el último minuto del primer tiempo, en un mal repliegue del Villarreal, adelantó al Betis tras 45 minutos de equilibrio en el juego y con mucho respeto entre ambas formaciones.

Primera derrota en casa

El tanto dejó tan tocado al Villarreal que los verdiblancos aprovecharon un gran arranque de la segunda parte para aumentar su ventaja con una diana de Emerson de cabeza anticipándose a Asenjo que dejaba sobre la lona al equipo de Unai Emery, que logró meterse en el partido con un gol de Gerard Moreno de penalti, tras previa revisión de VAR por una mano en el área del propio Emerson.

Ese tanto dio nuevos bríos al equipo groguet, pero pasados unos minutos el Betis logró recuperar la serenidad del juego y apenas se encontró con dificultades para llevarse los tres puntos ante un rival que sufrió la primera derrota en casa de la temporada.

1 - Villarreal: Asenjo; Peña, Albiol, Pau, Pedraza (Estupiñán, m. 60); Foyth (Fer Niño, m. 89), Parejo, Álex Baena (Raba, m. 60), Moi Gómez (Jaume Costa, m.89); Gerard y Alcácer (Bacca, m. 60)

2 - Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz (Sidnei, m. 78), Miranda; Guido Rodríguez, Guardado, Canales, Fekir; Ruibal (Montoya, m. 82) y Loren (William Carbalho, m. 82).

Goles: 0-1. Min. 45: Fekir. 0-2. Min. 52: Emerson. 1-2. Min. 64: Gerard Moreno, de penalti.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Parejo, Foyth y Rubén Peña; y a los visitantes Emerson y Miranda.

Incidencias: Partido correspondiente la jornada 23 de LaLiga Santander disputado en el Estadio de la Cerámica a puerta cerrada.