El Villarreal CF se estrena en la reformada Copa ante el Comillas

El Villarreal jugará ante el Comillas en Logroño con los no habituales, no con un equipo B. Calleja dispone de una plantilla rica y variada que le permite dar descanso a lo que el técnico tiene como el equipo base de LaLiga, pero con un once con varios internacionales como Mario, Funes Mori, Cazorla, Bacca, Ontiveros y Morlanes (estos dos sub-21) o Toko Ekambi. En resumen, una alineación que en un porcentaje alto podría ser titular también en cualquier competición porque está repleta de jugadores con experiencia y calidad contrastada.

La gran novedad es el regreso de Cazorla, ausente en los tres últimos partidos de Liga por un molesto esguince de tobillo que, finalmente, le impidió viajar a Sevilla. La Copa del Rey es una buena oportunidad para que el asturiano vaya cogiendo rodaje y minutos. El técnico amarillo se dejó en Vila-real a Anguissa, Trigueros, Iborra, Gerard Moreno, Raúl Albiol y Sergio Asenjo, además de los lesionados Alberto Moreno, Bruno y la baja de última hora de Cáseres por lumbago, según anunció el club amarillo en un comunicado oficial. Calleja echó mano de tres futbolistas del filial: Baena, Lozano y Miguel.

El Submarino regresa a la Copa, que estrena formato de eliminatorias a partido único esta temporada en todo el recorrido hasta semifinales, en las que vuelve el doble partido. Y lo hace con las expectativas de hacer algo importante en una competición en la que en las últimas temporadas ha acumulado más fiascos que éxitos, y cuyo techo está en las semifinales en aquella eliminatoria con Marcelino en el banquillo en la que se perdió el pase a la final contra el Barcelona.

En el mítico Las Gaunas / El Villarreal es el claro favorito ante un conjunto de Tercera División clasificado en la zona media-baja y con un plantel plagado de futbolistas que comparten el trabajo con el fútbol. Ninguno de los dos jugará en su campo habitual, puesto que la eliminatoria se disputará en el mítico estadio de Las Gaunas, cuyo césped no parece estar en las mejores condiciones, por lo menos a lo que está acostumbrado un equipo de Primera como el Villarreal.

El equipo amarillo llega con una inercia positiva, después de haber experimentado una sensible mejoría en su ADN competitivo en los tres últimos partidos ante el Valencia, Atlético y Sevilla.

Calleja no ha dado pistas sobre el once, pero la confección de la lista de expedicionarios y su confirmación de que jugarán los que no están siendo habituales en LaLiga, hace vaticinar un once con Andrés en la portería; una línea de cuatro en defensa con Rubén Peña y el canterano Migue en los laterales derecho e izquierdo respectivamente, con Mario y Funes Mori, dos internacionales absolutos, en el eje de la zaga. La duda estriba más en la ubicación en el campo y en la disposición táctica de jugadores como Leo Suárez u Ontiveros, además de la opción de que el mediocentro del filial Lozano pueda formar en la parcela ancha con Morlanes, al lado de Cazorla y Ontiveros, con Bacca y Leo Suárez o Ekambi arriba.

La expedición amarilla viajó a Logroño en avión partiendo del aeropuerto de Castellón, después de entrenar por la tarde en la Ciudad Deportiva de Miralcamp.