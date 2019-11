El Villarreal continúa molesto con la falta de criterio del VAR

La sombra del VAR vuelve a planear en el seno del Villarreal CF, en esta ocasión sobre el Estadio de la Cerámica. El pasado domingo, la toma de decisiones (o en su defecto, la omisión de las mismas) del colegiado aragonés Santiago Jaime Latre en el duelo ante el Athletic Club de Bilbao (0-0) fueron sinónimo de malestar dentro de la nave amarilla.

Una mano clamorosa del lateral izquierdo de los vascos Yuri Berchiche dentro del área, separada del cuerpo y que cortaba un balón que se dirigía a portería, así como el claro derribo a Rubén Peña por parte de Ibai Gómez evitaron que se señalaran dos penaltis que bien podrían haber dado el triunfo al Submarino.

LA APLICACIÓN, el problema / Pese a que los entrenadores y jugadores han recibido cursos sobre la aplicación del VAR, junto a la explicación de los principales artículos del reglamento al respecto, la disparidad de criterios, en función tanto del árbitro que está sobre el césped como del juez de VAR en cada partido, siguen escociendo en la mayoría de clubs, y el conjunto de la Plana Baixa no es una excepción en la Liga.

No se comprende cómo acciones como la de Yuri Berchiche en otros estadios y con otros colegiados sí que ha sido señalada como penalti, o al menos desde la sala de VAR se ha indicado al trencilla de turno de acudir al monitor a visualizar la jugada.

COMO ANTE EL LEVANTE / Y la indignación grogueta se agrava cuando se echa la vista atrás y se recuerda que en el partido liguero en el Ciutat de València ante el Levante se perdió por dos penaltis en contra más que polémicos, o mejor dicho, tres, ya que el primero de ellos fue atajado por Andrés Fernández y el colegiado andaluz Munuera Montero lo mandó repetir por la nueva normativa de que el meta debe tener un pie en la línea de gol en el momento que se produce el lanzamiento.

Dicha norma no se está aplicando con la misma rigidez en otros partidos, y es ahí donde los amarillos piden la misma justicia arbitral, que no es ecuánime.

Al respecto, el propio entrenador amarillo, Javi Calleja, no ocultó su malestar con el VAR: «Las decisiones del VAR comienzan a desesperar, porque las imágenes que he visto, por ejemplo, con la mano de Yuri, está claro que es manos y está dentro del área». Incluso añadió: «No sabemos por qué el árbitro no ha consultado al VAR o no ha decidido ir a verlo. La acción es muy clara y si hubiera sido fuera del área, pues que señale falta. Ni eso». El Villarreal está molesto con la aplicación del VAR.