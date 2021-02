Los fisioterapeutas, los 'imprescindibles' del Villarreal CF

El despacho del doctor Adolfo Muñoz es la dependencia más visitada por Unai Emery en la Ciudad Deportiva de Miralcamp en las últimas semanas. Y eso que el estado de salud del técnico del Villarreal es excelente. Los fisioterapeutas y recuperadores del club se han convertido en los ‘imprescindibles’ del organigrama groguet. Por ellos pasa en gran medida el futuro deportivo del equipo de Emery, que sufre su particular pandemia en forma de lesiones. La última, aunque en este caso producida por un fuerte golpe en el tobillo y no por una lesión muscular, ha dejado fuera de combate por un mes a Coquelin, con un esguince de tobillo de grado 2.

PENDIENTES DE CAPOUE

El gran objetivo ahora de los servicios médicos es recuperar a tiempo a Étienne Capoue, el último en caer víctima de los efectos colaterales de la pandemia del covid, por la concatenación de partidos desde que se reaunudara la competición en junio tras el confinamiento de más de dos meses que vivió España desde el 13 de marzo.

El centrocampista francés, que llegó en enero para cubrir la importante baja de Vicente Iborra, con una rotura de ligamentos de la rodilla, es ahora el niño mimado de los recuperadores del Villarreal. Sus problemas musculares tienen en vilo a Emery, quien ha visto como uno tras otro se le van cayendo jugadores, primero en la banda derecha y ahora en la última oleada en el centro del campo, agravado su problema por la baja de Manu Trigueros por acumulación de tarjetas.

La preocupación es mayor cuando durante las dos últimas semanas tendrá que afrontar dos partidos de Europa League ante un cualificado rival como el Salzsburgo.

Y otro pequeño susto, aunque de menor importancia, un problema en la espalda de Pau Francisco Torres, que se marchó el martes de la Ciudad Deportiva enganchado de la espalda y no ha participado hoy miércoles en la sesión preparatoria, aunque no se espera que sea baja el domingo, mas cuando todavía restan varios días.

Estará Capoue, no estará Capoue…¿Cómo monto un centro del campo equilibrado y qué alternativas tengo si no llega el francés? ¿Y si surge un percance durante el partido? La cabeza del entrenador no para de dar vueltas alrededor, en primer lugar, de la figura del francés. Y seguramente hasta última hora no sabrá si puede contar con Capoue o deberá esperar unos días más para que pueda estar para el partido ante el Salzsburgo el próximo jueves en Austria.

LAS ALTERNATIVAS: 1. FOYTH

La primera echar mano de Juan Foyth, el chico para todo de Emery. El central argentino igual sirve para un roto que para un descosido, como dice el refranero. En este caso, en versión futbolera, para ser defensa central, como para desplazarse al lateral derecho o para jugar de mediocentro. Foyth ya ha actuado en las tres demarcaciones y siempre ha cumplido con profesionalidad, aunque nunca a lo largo de su carrera profesional hubiera actuado como mediocentro defensivo. Para ello recibe clases extra del cuerpo técnico.

ALTERNATIVA 2: JAUME COSTA

Otra opción para acompañar a Dani Parejo, es ponerle a ambos lados a otros dos todoterrenos como Moi Gómez y Jaume Costa, sin olvidar también la alternativa de Funes Mori. Desplazar a Jaume Costa supondría situar en el lateral derecho a Andrei Ratiu, repescado por el Villarreal de su cesión en el ADO de La Haya.

ALTERNATIVA 3: SERGIO LOZANO

Emery también ha ordenado que el mediocentro del filial Sergio Lozano trabaje con el primer equipo para disponer de otras alternativas, al margen de que se trata de un futbolista con muy buenas maneras y que ya ha disputado partidos con el Villarreal antes de su salida como cedido al Cartagena.