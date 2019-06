El Villarreal encarrila su pase a semifinales a golpe de goleada

El Villarreal dio un paso de gigante en su objetivo de clasificarse para las semifinales de la Copa. El Submarino torpedeó a la Real Sociedad en un duelo en el que los groguets desplegaron su mejor juego y también se mostraron acertados en ataque.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Tena doblegó al cuadro guipuzcoano con un doblete de Fer Niño, y los goles de Arana y Álex Baena, este de penalti. Los de la Plana Baixa tuvieron el partido controlado en todo momento y es que el rival apenas se acercó a las inmediaciones de la portería defendida por Jorgensen.

Los locales generaron peligro desde los primeros compases del choque. No en vano, tanto Fer Niño como Arana pudieron avanzar al Villarreal en el marcador, en especial el segundo, que probó fortuna con un lanzamiento desde el centro del campo.

Las aproximaciones del Submarino sobre la portería rival no cesaban, Morante primero y después Baena, éste en el lanzamiento de una falta, también rozaron el gol. La siguiente la tuvo Fer Niño y el delantero andaluz no falló para batir al meta contrario con un soberbio testarazo.

visto y no visto // El partido parecía controlado por el Villarreal pero los de Miguel Ángel Tena no podían ni debían descuidarse. Y no lo hicieron. En cuestión de dos minutos, el Villarreal marcó dos goles para dar un aldabonazo al partido. Primero vio puerta Fer Niño. Era su segundo gol del encuentro, para cerrar una gran jugada colectiva por banda derecha. Sin dar tiempo a la reacción de la Real Sociedad, el Submarino marcó el tercer tanto con una contra de libro que cerró Arana previo pase del propio Niño.

Con el 3-0 en el marcador a los vascos no les quedaba otra que estirar líneas y buscar el gol que les metiera en el partido, y por ende, en la eliminatoria. No obstante, ese contexto propició que el Villarreal gozara de más espacios.

Pero el cuarto tanto amarillo no llegó de jugada sino desde los once metros, en una pena máxima materializada por Álex Baena en la recta final del partido. No fue la única, y es que en el tiempo de descuento, el colegiado también señalizó un penalti favorable a la Real Sociedad que transformó en gol Lobete. La nota negativa del partido fue la lesión del lateral derecho Binu, que sufrió una fractura de tibia.