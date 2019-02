El Villarreal espera evitar a los españoles, ingleses e italianos

El Villarreal conocerá hoy, a partir de las 13.00 horas, a su rival en los octavos de final de la Europa League, en una eliminatoria que disputará los días 7 y 14 de marzo. En esta ocasión, el sorteo en la sede de la UEFA en Nyón (Suiza) será completamente puro, sin condicionantes de ningún tipo, por lo que puede ser emparejado con cualquiera de los otros 15 que han pasado de ronda (ni siquiera, hasta que las bolas sean extraídas del bombo, sabrá si primero jugará en el Estadio de la Cerámica o si podrá resolver el pase a cuartos en casa).

Así, el próximo adversario del Submarino saldrá de entre Valencia y Sevilla, además de Arsenal y Chelsea (ingleses), Dinamo Zagreb (croata), Eintracht Frankfurt (alemán), Nápoles e Inter (italianos), Red Bull Salzburgo (austriaco), Zenit San Petersburgo y Krasnodar (rusos), Benfica (portugués), Dinamo de Kiev (ucraniano), Slavia de Praga (checo) y Rennes (francés).

Destacar que, en los dieciseisavos, solamente tres de los equipos que han disputado la vuelta a domicilio, han podido pasar. Por otro lado, pese al batacazo del Betis, España continúa reinando, con tres representantes.

CALLEJA NO QUIERE ESPAÑOLES / En cuanto a las preferencias del Submarino, Javi Calleja destacó que no quiere rivales de LaLiga. El madrileño fue rotundo. «No me gustaría enfrentarme en octavos a un equipo español: si tengo que elegir, quitaría a los españoles por su nivel competitivo», afirmó el entrenador groguet.