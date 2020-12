El Villarreal se estrella ante un Elche que renunció a jugar al fútbol

El Villarreal no encontró el antídoto para derribar el ultradefensivo planteamiento del Elche. En parte por su propio demérito, pero también por la disciplina espartana de un rival que salió a no perder, renunciando a ganar, y consiguió cumplir su objetivo. Y lo hizo sin pasar demasiados apuros, porque el Villarreal solo generó una buena ocasión de gol, que Kubo no supo aprovechar. No fue el día del Submarino, maniatado por el conjunto de Almirón. Es muy complicado ganar un partido si solo creas una oportunidad de gol y es muy difícil perderlo si apenas te inquietan. Con ese resumen, el resultado fue un justo cero a cero, un empate sin fútbol.

El Elche renunció a medio campo. Su planteamiento se fundamentaba en acumular hombres delante de su portero, tejer una tupida red de coberturas cuyo objetivo era tapar espacios y dejar sin opciones de éxito las internadas por banda de Estupiñán o electrocutar el juego interior del Villarreal. El resultado fue que el equipo de Emery nunca se sintiera cómodo, pero tampoco incómodo, aunque parezca una incongruencia, los ilicitanos lograron que su poderoso rival no tirara una sola vez entre los tres palos en la primera parte. El peaje del Elche era que no llegaron ni a pisar el área de Asenjo.

Para el espectador, el espectáculo invitaba a la siesta, aunque el horario no fuera el adecuado. Aburrimiento y un fútbol e xento de ninguno de los ingredientes que en esta ola de pandemia logran, por lo menos, mantener al que está detrás de la televisión enganchado al partido.

Emery introdujo una pequeña sorpresa en su once de LaLiga, con la titularidad de Álex Baena y dejando a Chukwueze como compañero de Gerard. El Villarreal nunca se sintió a gusto en ataque estático. Chukwueze parecía prisionero sin espacios para proyectar su velocidad y su desborde. El nigeriano no brillaba y parecía desconectado por el intenso repliegue del Elche. No se encontraban soluciones y la primera parte concluyó sin tan siquiera un saque de esquina ni un mísero entre los tres palos. Nada de nada. El Elche había cumplido su objetivo, pero el Villarreal se marchó a vestuarios con un regusto amargo.

Tal como estaba el panorama, el partido estaba para decisión de entrenadores. Había que cambiar algo. Y sí, Emery lo vio claro. De salida de vestuarios, el técnico del Villarreal ordenó dos cambios: Kubo y Paco Alcácer entraron por Baena y Chukwueze.

El dibujo táctico también sufrió una ligera variación y el Submarino pasó a jugar un 4-4-2 con dos delanteros natos como Gerard y Alcácer. Y el Villarreal despertó de su letargo. Los amarillos empezaron a mover la pelota con mas velocidad y le imprimieron un plus de velocidad a su juego. El Elche mantuvo su muro. Un repliegue intensivo como hacía tiempo no se veía en la Cerámica. Jorge Almirón tenía claro que su objetivo era no perder.

Take Kubo dispuso de la mas clara ocasión del partido, quedándose sola ante Edgar Badía, pero su tiro salió falto del veneno suficiente para sorprender a Edgar Badía. Era la primera y mas clara ocasión del Villarreal. Y poco mas por el lado groguet. El Elche jugaba a favor del reloj, que era su gran aliado. Cualquier lance era bueno para despilfarrar uno segundos por el desagüe.

Emery se la jugó con Yeremi y Fer Niño ante la repetición de las molestias de Alcácer. Lo intentó una y otra vez, pero la muralla repelía todo lo que llegaba a sus dominios. Y no hubo manera de encontrar una mínima grieta. Al Villarreal se le atragantó el Elche y perdió dos puntos, aunque la lectura positiva es que sumó uno en un día malo y ya acumula 14 partidos consecutivos sin perder. Un partido para olvidar pronto.